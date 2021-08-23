تكنولوجيا: إطلاق هاتف Realme C21Y في الهند بسعر يبدأ من 121 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Realme اليوم أحدث هاتف ذكي ضمن مجموعة C للسوق الهندية، وهو هاتف Realme C21Y الذي تم إطلاقه لأول مرة في فيتنام الشهر الماضي.

يتميز الهاتف بشاشة بحجم 6.5 بوصة بدقة تبلغ 1600 × 720 بكسل ونسبة أبعاد تبلغ 20:9، ويوجد أيضًا نتوء قطرة الماء أعلى الشاشة يضم مستشعر الكاميرا الأمامية.

ومن الداخل، يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Unisoc T610 ثماني النواة وهو ليس شيئًا تحصل عليه عادةً في السوق الهندية. ومع ذلك، عقدت شركة Unisoc شراكة مع علامات تجارية مثل Micromax و Realme و Motorola لإحضار الأجهزة التي تعمل بمعالجاتها في السوق الهندية، لذا توقع المزيد من الهواتف التي تعمل بنظام Unisoc في السوق.

ويعتبر هذا المعالج ليس ترقية كبيرة مقارنة بـ MediaTek Helio G35 الموجود بـ Realme C21 ولكنه أقوى بعض الشيء. كما يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت. هناك أيضًا فتحة لبطاقة microSD تتيح لك زيادة سعة التخزين.

بالنسبة للكاميرا، ستحصل على إعداد ثلاثي من الخلف يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ومن الأمام، يوجد كاميرا بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات فيديو.

ومن ناحية الاتصال، يدعم الهاتف عددًا من الميزات بما في ذلك 4G LTE وWi-Fi 802.11 b / g / n و Bluetooth 5 و GPS / AGPS / GLONASS / و MicroUSB، كما يوجد أيضًا مقبس سماعة رأس 3.5 ملم. يحتوي الجهاز أيضًا على مستشعر بصمات الأصابع على اللوحة الخلفية.

يعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم مخصصة Realme UI، ويتم تشغيله بواسطة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي تعمل طوال اليوم مع الشحنة الواحدة.

يأتي Realme C21Y بخيارين من الألوان في السوق الهندية؛ الأسود والأزرق. وتبلغ تكلفة إصدار 3 جيجابايت/32 جيجابايت 8999 روبية هندية (أي حوالي 121 دولارًا أمريكيًا)، بينما تبلغ تكلفة إصدار 4 جيجابايت/64 جيجابايت 9999 روبية هندية (أي حوالي 135 دولارًا أمريكيًا).

سيكون الهاتف متاحًا للشراء من خلال متاجر Realme.com و Flipkart و Offline Stores في جميع أنحاء البلاد بدءًا من 30 أغسطس.

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