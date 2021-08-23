شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إعلان جوجل تطويره.. يعنى إيه نظام تشغيل أندرويد أوتو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن نظام التشغيل "أندرويد أوتو" هو نظام تشغيل للشاشات الموجودة فى السيارات بمختلف فئاتها متاح من قبل جوجل، ويساعد هذا النظام سائقى السيارات على متابعة حياتهم الرقمية أثناء ساعات القيادة الطويلة، حيث يوفر هذا النظام تحكمًا شاملًا فى مهام مثل تشغيل الموسيقى، متابعة الخرائط والملاحة، الاطلاع على الرسائل النصية الواردة، تلقى المكالمات والمزيد.

أندرويد أوتو

يقوم نظام تشغيل أندرويد أوتو بمحاكاة نفس التجربة التى يقدمها الهاتف الذكي، لكن نظرًا لأنه نظام تشغيل موجه للسيارات فهو لا يحتاج منك أن تنظر إليه كثيرًا وتنشغل عن الطريق، حيث يعتمد بشكل أكبر على التحكم الصوتي، وقد بدأت جوجل فى توفير نظامها الخاص بالسيارات بشكل مدمج فى هواتف أندرويد بداية من أندرويد 10، وهذا هو المكون الرئيسى الذى يستخدم عند توصيل الهاتف بشاشة السيارة الداعمة للنظام.

كما يمكن لملاك السيارات أن يقوموا بتركيب شاشات داعمة للنظام فى حالة أن سياراتهم لا تأتى مع واحدة تدعم ذلك، وفى حين أن معظم السيارات الحديثة فى معظم الدول تأتى مع شاشات داعمة للنظام، فى حين أن بعض السيارات تدعم استخدام النظام لاسلكيًا، والبعض الآخر يحتاج لتوصيل سلكي.

ويمكن من خلال هذا النظام تشغيل عدد كبير من التطبيقات بما فى ذلك تطبيقات الخرائط والموسيقى وبعض تطبيقات التواصل، مثل WhatsApp و Kik و Telegram وFacebook Messenger و Skype و Google Hangouts و WeChat و Google Allo و Signal و ICQ وغيرها.