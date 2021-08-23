شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مهمة المركبة "زورونج" على سطح المريخ بعد تمديد عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد حاليًا ما لا يقل عن ثلاث مركبات جوالة نشطة على سطح المريخ: مسبار المثابرة وكوريوسيتي التابعان لوكالة ناسا، جنبًا إلى جنب مع روفر زورونج الصيني، ويبدو أن هؤلاء الثلاثة سيستمرون في الاستكشاف لبعض الوقت في المستقبل، حيث تم تمديد مهمتهم حسبما نقل موقع Digitartlends.

كان Zhurong يهدف في الأصل إلى استكشاف المريخ لمدة 90 يومًا، وانطلقت المركبة على السطح لأول مرة في 22 مايو من هذا العام بعد هبوطها في 14 مايو، واكتملت فترة المهمة التي استمرت 90 يومًا في 15 أغسطس، وأعلنت الجمعة 20 أغسطس أن مهمة المركبة الجوالة ستستمر.

وأكدت الوكالة أيضًا أن العربة الجوالة سليمة من الناحية الفنية ومشحونة بالكامل، لذا فهي جاهزة للقيام بالمزيد من العلوم. يُعد الشحن مصدر قلق لأن Zhurong يعمل بالطاقة الشمسية، على عكس عربتي ناسا الجوالتين المشحنتين بالطاقة النووية، وهذا يعني أن Zhurong يعتمد على ضوء الشمس الضعيف الذي يصل إلى المريخ لتوليد قوته، على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات طاقته من خلال تحويل الألواح الشمسية لمواجهة الشمس.

ومنذ وصوله التقط Zhurong صورًا لسطح المريخ والتقط صورة سيلفي هناك، كما تجاوزت المظلة والغطاء الخلفي أثناء استكشاف منطقة Utopia Planitia حيث هبطت.

وجزء من مهمة Zhurong هو البحث عن الجليد تحت سطح المريخ والتحقيق في صخور المريخ للبحث عن أدلة لتاريخ الماء على المريخ. قال كبير المصممين للبعثة، ليو جيان جون، إن البيانات التي تم جمعها حتى الآن يمكن أن توفر معلومات حول هذه الأسئلة المفتوحة.

وقال: "نأمل من خلال توفير هذه البيانات لعلمائنا، أن نتمكن من الحصول على فهم أعمق لجيولوجيا المريخ، ومن ثم معرفة ما إذا كان بإمكاننا العثور على دليل على وجود محيط قديم في يوتوبيا بلانيتيا".

كما جمعت العربة الجوالة أيضًا معلومات حول الغلاف الجوي للمريخ والطقس، بما في ذلك اكتشاف أن الغلاف الجوي هناك قد يكون أرق مما كان يُعتقد سابقًا.