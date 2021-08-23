تكنولوجيا: هاتف Realme Narzo 50A المرتقب يحصل على عددًا من شهادات الترخيص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت اثنين من شهادات الترخيص الجديدة لهاتف Realme Narzo 50A الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، فقد تم رصد الهاتف ضمن قوائم اللجنة الوطنية للبث والاتصالات السلكية واللاسلكية في تايلاند (NBTC) ومكتب المعايير الهندية (BIS).

يحمل الجهاز الاسم الرمزي RMX3430، وتم التأكيد على انه سيوفر اتصال GSM / WCDMA / LTE.

كما تم رصد قائمة ثالثة لكاميرات الهاتف ضمن قاعدة بيانات Camerafv5.com والتي تكشف عن كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر 1/3 بوصة بحجم 1.2 ميكرومتر بكسل وأقصى دقة للصورة 4080 × 3072 بكسل.

في حين يأتي المستشعر الأمامي بحجم 1/3.6 بوصة وتصل دقته إلى 3264 × 2448. وبناءً على التوقعات، يُشاع أن هاتف Narzo 50A سيكون متاح للبيع بالتجزئة بأقل من 10000 روبية هندية (135 دولارًا).

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