تكنولوجيا: nubia تحدد يوم 6 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Red Magic 6S Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد nubia مؤتمرها القادم في 6 من شهر سبتمبر المقبل للإعلان الرسمي عن هاتف Red Magic 6S Pro المخصص للألعاب.

نشرت شركة nubia إعلان تشويقي جديد اليوم تؤكد من خلاله على موعد حدث جديد ينطلق للإعلان الرسمي عن Red Magic 6S Pro الذي أعتمد من الشركة في 3C خلال الأسبوع الماضي.

ولقد أوضحت علامة ZTE الفرعية في تصريحات سابقة خططها لإطلاق إصدار جديد من هواتف Red Magic المخصصة للألعاب بالتعاون مع Tencent، حيث يأتي الهاتف بعد الإصدار الخاص الذي قدم في سلسلة Red Magic 6.

وتشير التوقعات إلى أن Red Magic 6S Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ومن المتوقع أن يحاكي بعض من مواصفات Red Magic 6.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار خارج السوق الصيني، على أن يقدم للأسواق العالمية بمواصفات أقل في تقنية الشحن السريع.

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