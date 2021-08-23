اختبار ميزة Reels في فيسبوك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 03:16 مساءً - أعلنت شركة فيسبوك أنها تبدأ باختبار ميزة جديدة وهي Facebook Reels، التي تمنح مستخدمي الشبكة الاجتماعية القدرة على إنشاء محتوى فيديو قصير ومشاركته مباشرةً داخل خلاصة الأخبار أو داخل المجموعات.

وتمثل الإضافة توسيعًا للاختبارات التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام في الهند والمكسيك وكندا، التي ركزت على تقديم مقاطع فيديو قصيرة لمستخدمي المنصة، بما في ذلك من خلال مشاركة Instagram Reels ضمن فيسبوك.

بالإضافة إلى ذلك قالت الشركة إنها تختبر أيضًا ميزة جديدة تمنح صناع محتوى إنستاجرام في الولايات المتحدة خيار عرض Instagram Reels كمحتوى موصى به عبر فيسبوك.

وإذا اشترك صناع المحتوى، فإن مقاطع الفيديو الخاصة بهم تظهر في قسم Reels في خلاصة أخبار المستخدمين، جنبًا إلى جنب مع فيديوهات Reels أخرى تم إنشاؤها عبر فيسبوك.

ويكون هناك العديد من الأماكن حيث يمكن للمستخدمين إنشاء Reels ضمن فيسبوك، مع إطلاق الميزة الجديدة.

ويمكنك النقر على زر إنشاء من قسم Reels الذي يظهر أثناء التمرير في خلاصة الأخبار، أثناء مشاهدة Reels أو عن طريق النقر على Reels أعلى خلاصة الأخبار.

ويحصل المستخدمون على إمكانية الوصول إلى مجموعة قياسية من أدوات الإنشاء، بما في ذلك تلك الخاصة بالتقاط الفيديو واختيار الموسيقى واستيراد الصور من الكاميرا والنص المحدد بوقت وغير ذلك.

وبالنسبة إلى الصوت، يمكنك إما اختيار أغنية من مكتبة الموسيقى عبر المنصة أو تسجيل صوت خاص بك أو حتى استخدام صوت شخص آخر. وذلك في حال تعيين Reels للظهور للجميع.

وهناك أيضًا مجموعة متنوعة من التأثيرات وأدوات التحرير للاختيار من بينها. بما في ذلك مؤقت لتسجيل Reels دون استخدام اليدين وأدوات لتسريع أو إبطاء جزء من الفيديو أو الصوت. بالإضافة إلى عدد من تأثيرات الواقع المعزز التي تم إنشاؤها إما بواسطة فيسبوك أو المطورون الخارجيون.

وقالت الشركة: تتوفر في الوقت الحالي معظم ميزات Instagram Reels عبر Facebook Reels. ولكن تتم إضافة ميزات أخرى مثل Remix بمرور الوقت مع توسيع نطاق الاختبار ليشمل المزيد من الأشخاص.

وقد تتطور واجهة المستخدم الخاصة بـ Reels أيضًا بمرور الوقت لتبدو مختلفة نوعًا ما عن Reels عبر إنستاجرام. وذلك اعتمادًا على ملاحظات المستخدم.

ويتم توفير الميزة داخل المجموعات، حيث يمكن إنشاء Reels ثم مشاركتها مع أعضاء المجتمع الذين لديهم اهتمامات مماثلة.

ويمكنك تصفح Reels التي أنشأها الآخرون في خلاصة الأخبار، وفي مجموعات وصفحات محددة. حيث يمكنك الإعجاب بها أو التعليق عليها أو مشاركتها، مثلما تفعل مع أي نوع آخر من المنشورات.

وتتم التوصية بـ Reels للمستخدمين بناءً على اهتمامات الأشخاص وما يتفاعلون معه وما هو شائع على نطاق واسع. وينطبق هذا على كل من Instagram Reels و Facebook Reels.

وأوضحت الشركة أن قرار جلب الميزة يأتي نتيجة اهتمام المستهلكين المتزايد بالفيديو، وخاصة الفيديو القصير.