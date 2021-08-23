تكنولوجيا: سوارة Fitbit Charge 5 الذكية تنطلق في أكتوبر بمجموعة من التحسينات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Fitbit لإطلاق سوارة Fitbit Charge 5 الذكية في حدث يعقد في شهر أكتوبر، حيث تنطلق السوارة الذكية بترقية مع مجموعة من التحسينات.

قدمت سوارة Fitbit Charge 4 الذكية للأسواق خلال شهر مارس من العام الماضي، واليوم تبدأ الشركة في الإستعداد لكشف النقاب عن إصدار جديد من السلسلة قريباً بعنوان Fitbit Charge 5.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات السوارة الذكية قبل الإعلان الرسمي المرتقب، حيث تأتي سوارة Charge 5 الذكية بتصميم منحني للشاشة مع سوارة معصم بتصميم إنسيابي.

كما تم ترقية الشاشة عن الإصدار السابق، حيث إستبدلت الشاشة أحادية اللون المميزة للإصدارات السابقة بشاشة ملونة.

أيضاً من المقرر أن تأتي سوارة Fitbit Charge 5 بمستشعر بصري لضربات القلب، مع مستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

كما تشير التوقعات إلى أن السوارة الذكية تأتي بنظام GPS لتحديد المواقع، مع EDA لقياس مستوى الإجهاد لدى المستخدم.

أيضاً توضح التسريبات أن سوارة Fitbit Charge 5 تأتي بمستشعر ECG لمراقبة تخطيط القلب، لتنبيه المستخدم في حالة عدم إنتظام ضربات القلب.

ومن المقرر أن تقدم Fitbit خدمة بإشتراك شهري مع مقترحات بتمارين الرياضية، أو تمارين مخصصة، مع مقترحات لتوجيه المستخدم عند النوم، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن تنطلق السوارة الذكية بسعر 179 دولار.

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