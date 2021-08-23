شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو "زووم" يشكون تعطله وصعوبات لدخوله بجميع أنحاء العالم.. والتطبيق يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكي عدد من مستخدمي محادثات الفيديو الشهير "زووم" من صعوبات وحتى انقطاع تام للخدمة، صباح اليوم الاثنين، حيث قال موقع "DownDetector"، الذي يتابع حالة المنصات الرقمية الشهيرة، فقد بدأت المشكلات في "زووم" عند حوالى الساعة 8:45 بتوقيت جرينتش، ووصلت الأزمة إلى جميع أنحاء العالم، وتلقي الموقع أن تلقى عشرات التقارير عن العطل الذي أصاب التطبيق.

وقال 64 من المستخدمين المبلغين عن المشكات في التطيق إنهم يواجهون صعوبات في الانضمام إلى مؤتمرات الفيديو، بينما قال 27 بالمئة منهم إنهم يواجهون صعوبة في التطبيق نفسه، و9 بالمئة لم يتمكنوا من البدء في مؤتمرات الفيديو، ولا يزال سبب المشكلة غير واضح حتى الآن، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

ورد مسئولو التطبيق الشهير عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "نحن على دراية بأن مجموعة من الزبائن يواجهون صعوبات أثناء الانضمام إلى الاجتماعات"، مؤكدا أنه يحقق في الشكاوى الحالية، وأنه سيبلغ الجمهور بأي جديد وقدم اعتذاره عن أي ازعاج يحدث".

وكان أعلن زووم عن وضع تركيز جديد، يهدف لعدم تشتيت انتباه الطلاب أثناء وجودهم في فصل دراسي افتراضي، مع السماح للمعلم بمراقبة الجميع، عند تنشيطه، يعمل وضع التركيز على ذلك بحيث لا يتمكن المشاركون في الاجتماع من مشاهدة مقاطع الفيديو أو مشاركات الشاشة الخاصة ببعضهم البعض، بينما يظل المضيف قادرًا على رؤية كاميرات الويب الخاصة بكل شخص.