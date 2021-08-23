شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل 10 تطبيقات للعملة المشفرة يستخدمها الهاكرز لخداع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لم تصبح العملة المشفرة فى السنوات القليلة الماضية سائدة ولكنها لفتت انتباه الكثيرين فى جميع أنحاء العالم، ومن بين هؤلاء أيضًا مجرمو الإنترنت الذين ينشرون طرقًا للاحتيال والاحتيال على الأشخاص المتحمسين للعملات المشفرة.

ووفقًا لـ Trend Micro، شركة الأبحاث والأمن السيبراني، أنشأ مجرمو الإنترنت تطبيقات مزيفة لخداع المستخدمين، وتم العثور على 8 تطبيقات على متجر Google Play - تمت إزالتها على النحو الواجب - خدعت الضحايا لمشاهدة الإعلانات، ودفع رسوم خدمات الاشتراك التى يبلغ متوسط الرسوم الشهرية 15 دولارًا أمريكيًا، ودفع مقابل زيادة إمكانات التعدين دون الحصول على أى شيء فى المقابل .

وقامت جوجل بإزالة هذه التطبيقات العشرة والتى تشمل كل من:

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