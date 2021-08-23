شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يصدر تقرير شفافية المحتوى بعد تلقيه انتقادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت فيسبوك تقريرا حول أكثر منشوراته مشاهدة في الربع الأول من عام 2021 والذي تم تعليقه في البداية بسبب انتقادات، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، التي حصلت على نسخة من تقرير الربع الأول قبل أن يصدره فيسبوك، فإن الرابط الأكثر مشاهدة على فيسبوك بين يناير ومارس من هذا العام كان قصة إخبارية تم تحديثها منذ ذلك الحين والتي أشارت إلى احتمال وفاة طبيب فلوريدا بأمور مرتبطة بلقاح COVID-19 بحسب ما نقله موقع The verege.

وغرد آندي ستون، مدير اتصالات سياسة فيسبوك، فى وقت سابق بأن الانتقادات التي تلقاها فيسبوك كانت بسبب عدم إصدار التقرير "لم تكن غير عادلة"، لكنها حاولت فك التعقيدات المتعلقة بكيفية تعاملها مع الرابط الأكثر مشاهدة:

وأضافت صحيفة شيكاغو تريبيون تحديثًا لقصتها الأصلية؛ والتى جاءت تحت عنوان نيويورك تايمز لم تفعل ذلك، هل كان من الصواب إزالة قصة التايمز لأنها كانت معلومات خاطئة عن COVID؟ " غرد ستون: "بالطبع لا، لا أحد يقترح هذا في الواقع ولا أنا كذلك، لكنه يوضح مدى صعوبة تعريف المعلومات المضللة".

قال ستون إن فيسبوك حجب تقرير الفترة من يناير إلى مارس "بسبب وجود إصلاحات رئيسية للنظام الذي أردنا القيام به"، ولم يخض في مزيد من التفاصيل حول ماهية تلك الإصلاحات، لكنه غرد رابطًا لتقرير الربع الأول.

ما أصدره Facebook في 18 أغسطس كان تقريرًا يظهر المحتوى الأكثر مشاهدة في موجز الأخبار العام من أبريل إلى يونيو، وهو الربع الثاني. يقدم صورة وردية للشركة؛ كانت المشاركة الأكثر مشاهدة في الربع الثاني عبارة عن لغز كلمات دعا المستخدمين لاختيار الكلمات الثلاث الأولى التي رأوها.

طلبت ثاني أكثر المنشورات مشاهدة على Facebook بين أبريل ويونيو من المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا نشر صورة لأنفسهم إذا كانوا يبدون صغارًا.

وشملت المجالات الأكثر مشاهدة YouTube وUNICEF وSpotify و CBS News، من بين الروابط العشرة الأكثر مشاهدة على Facebook في الربع الثاني من العام، كانت هناك صورة GIF للقطط ، وصفحة استجابة اليونيسف لأزمة COVID-19 في الهند.

ليس من الواضح تمامًا سبب قرار Facebook إصدار هذه التقارير عن المحتوى الشائع على الإطلاق، لكن الانتقادات الموجهة إلى تعامل النظام الأساسي مع معلومات مضللة حول COVID-19 تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن Facebook ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى على القيام بعمل أفضل في التعامل مع المعلومات المضللة أو الكاذبة حول لقاحات COVID-19 على مواقعهم.

دافع آخر محتمل لتقارير "الشفافية" الجديدة على Facebook هو على الأرجح عمل كاتب العمود التكنولوجي في New York Times كيفن روز الذي بدأ العام الماضي في استخدام منصة تحليلات المحتوى المملوكة لشركة Facebook CrowdTangle لتجميع ونشر قوائم يومية لصفحات وقوائم الولايات المتحدة الأفضل أداءً على Facebook، التي تضمنت في كثير من الأحيان صفحات مخصصة للرئيس السابق ترامب، ونقَّاد ذوي ميول يمينية مثل بن شابيرو ودان بونجينو، وبحسب ما ورد كانت القوائم مصدر إزعاج لـ Facebook.