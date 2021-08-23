تكنولوجيا: مقطع فيديو ترويجي يكشف عن تصميم Nokia G50 5G والمواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد مقطع فيديو ترويجي نشر عن طريق الخطأ لهاتف Nokia G50 5G المرتقب والذي يوضح المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

تستعد شركة HMD لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة بعنوان Nokia G50 والذي يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G، ولقد أوضحت التسريبات اليوم تصميم ومواصفات الهاتف المرتقب.

ولقد رصد مقطع الفيديو الترويجي لهاتف Nokia G50 5G على صفحة Nokia Mobile على الإنستقرام في فرنسا، ومن ثم تم مشاركة المقطع بعد حذفه عبر NokiaMob.net.

أيضاً إلى جانب دعم هاتف Nokia G50 5G الإتصال بشبكات الجيل الخامس، يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

كما تكشف التسريبات عن اثنان من الألوان المقدمة لهاتف Nokia G50 5G والتي تشمل اللون الأزرق وأيضاً اللون الوردي أو الذي يعرف ب”Midnight Sun”.

أيضاً يضم الهاتف نتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما تتميز وحدة الكاميرة الخلفية بتصميم دائري يتوسط الجهة الخلفية، على أن تتضمن وحدة الكاميرة ثلاثة من المستشعرات مع فلاش LED.

ومن المقرر أن يدعم هاتف Nokia G50 5G رقاقة معالج Snapdragon 480 5G، كما يضم ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، مع نموذج يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف في 28 من سبتمبر المقبل.

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