تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات الكاميرة في هاتف Vivo X70

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة في إصدار جديد من هواتف Vivo، حيث تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار هو أحد هواتف سلسلة Vivo X70 المرتقبة من الشركة.

كانت شركة Vivo قد قدمت هاتف X60 Pro Plus في بداية هذا العام خلال شهر يناير، واليوم تستعد الشركة لكشف النقاب عن سلسلة Vivo X70.

وتشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن Vivo تخطط للإعلان عن الإصدارات الجديدة في حدث يعقد الشهر المقبل في السوق الصيني.

أيضاً من المتوقع أن تكون سلسلة Vivo X70 أولى إصدارات الشركة المميزة بشريحة “Yueying” وهي أول شريحة ISP مطورة من Vivo.

كما أوضحت التسريبات الجديدة التي نشرت عبر Tipster Digital Chat أن سلسلة Vivo X70 ستأتي بأفضل إعدادات للكاميرة على غرار هاتف Vivo X60 Pro Plus.

ولقد إستعرضت التسريبات مواصفات الكاميرة حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.3، ومن المتوقع أن يكون هذا المستشعر GN1 من سامسونج.

كما يضم الهاتف مستشعر Sony IMX598 بزوايا عرض واسعة ودقة 48 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/2، كما تتضمن الإعدادات مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.93، ويأتي مستشعر periscope الأخير بدقة 8 ميجا بيكسل.

يذكر أن التسريبات لم تحدد بدقة أي من إصدارات Vivo من سلسلة X70 يحصل على هذه المواصفات في إعدادات الكاميرة، إلا أن التسريبات أكدت على أن السلسلة الجديدة تتضمن ثلاثة من الإصدارات هم Vivo X70 و X70 Pro وأيضاً X70 Pro Plus.

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