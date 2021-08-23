علوم وتكنولوجيا

تحذير.. لا تضع جهاز 'الراوتر' في هذه الأماكن

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بغداد - ياسين صفوان - وكشفت بوابة Mail.ru Hi-tech الروسية، عن مجموعة من الإرشادات المفصلة حول مكان تثبيت الجهاز للحصول على إنترنت جيد ومستمر.

فقد نصحت بعدم تثبيت جهاز "الراوتر" بالقرب من الأجهزة الكهربائية وإبعاده عن أجهزة الميكرويف. كما يعتبر المطبخ مكانا غير جيد لتوزيع الإنترنت من هناك.


كذلك لا يجب وضع الجهاز بشكل منخفض على الأرض لأنه سيتداخل مع تدفق الإشارة الطبيعي، بالإضافة لعدم وضعه بالقرب من جهاز الكمبيوتر نفسه كما وتعتبر أجهزة التدفئة عدوا له، حيث ستتسبب الحرارة بتعطيل عمل الجهاز وتسخينه.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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