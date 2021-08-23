شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمحو الصور المؤلمة من ذكريات فيسبوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعدك خاصية الذكريات في فيسبوك على تذكر الأحداث الهامة في حياتك، وذلك عبر عرض صور من تلك الأوقات بالإضافة إلى المنشورات المتعلقة بك.

وتعتمد بعض تطبيقات الصور مثل Apple Photos و Google Photos على خاصية مشابهة، حيث تظهر الصور المتعلقة بمكان زرته سابقًا أو تاريخ سابق حسبما نقلت العربية نت.

ولكن في بعض الأحيان قد ترغب في إخفاء شخص من ذكريات فيسبوك أو أي منصة أخرى لأي سبب كان، حيث يرى البعض بأن هذه الخاصية تعتبر اختراقًا للخصوصية.

التحكم في ذكريات فيسبوك

تأخرت المنصة في إطلاق أداة التحكم في الذكريات، وذلك بعد ما قدمتها لأول مرة في عام 2015.

وتعتبر ذكريات فيسبوك طريقة جيدة لتذكر الأوقات السعيدة والأحداث القديمة، وذلك خاصةً إن كان حسابك في المنصة قديمًا بعض الشيء.

وتسمح لك المنصة بالتحكم في مدة عرض الذكريات أو تنبيهك إليها، حيث تستطيع استقبال التنبيه مرة واحدة أو عدم استقباله نهائيًا.

ويمكنك إخفاء أشخاص بعينهم من هذه الخاصية أو إخفاء تواريخ أيضًا، وذلك حتى تتجنب الذكريات الأليمة.

وتستطيع التحكم في الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة الذكريات عبر الضغط على الاختيار الخاص بها من القائمة في الجهة اليسرى من الشاشة وتحت صورتك الشخصية.

وقد تحتاج للضغط على اختيار عرض المزيد حتى تتمكن من الوصول إلى الاختيار الخاص بها إن لم يظهر أمامك مباشرةً.

وبعد ذلك تظهر لك صفحة التحكم فيها، ويمكنك عبر هذه الصفحة الضغط على إخفاء الأشخاص أو إخفاء التواريخ.

ويمكنك الوصول إلى إعدادات الخاصية عبر الهواتف الذكية بطريقة مشابهة، ولكن تضغط على زر قائمة فيسبوك في الجزء السفلي من الشاشة.

وعندما تضغط على زر إخفاء الأشخاص أو التواريخ، فإنك تحتاج لإدخال اسم الشخص أو التاريخ حتى يختفي تمامًا من ذكرياتك.