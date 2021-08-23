شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل 12 رحلة لـ"هليكوبتر ناسا" فى جو المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت هليكوبتر ناسا " Ingenuity" من الطيران في جو المريخ لأول مرة على الإطلاق، فهى أول جسم طائر يتمكن من الحركة على كوكب آخر، ومنذ نجاحها لأول مرة في 19 أبريل الماضى، استمرت في تحقيق المزيد من الرحلات التي تطور أدائها فيها من الرحلة الأولى للأخيرة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الرحلة الأولى 19 أبريل 2021: إقلاع عمودي يصل إلى 9.8 قدم، وتحليق ثابت وهبوط.

الرحلة الثانية 22 أبريل 2021: إقلاع عمودي يصل إلى 16 قدمًا، ثم الانتقال غربًا لمسافة 14 قدمًا قبل العودة والهبوط.

الرحلة الثالثة 25 أبريل 2021: إقلاع عمودي يصل إلى 16 قدمًا، وتحول شمالًا لمسافة 328 قدمًا بسرعة 2 م / ث قبل العودة إلى الأرض.

الرحلة الرابعة 30 أبريل 2021: إقلاع عمودي يصل إلى 16 قدمًا، وتحول جنوبًا 873 قدمًا بسرعة 3.5 متر / ثانية قبل العودة إلى الأرض

الرحلة الخامسة 7 مايو 2021: إقلاع عمودي يصل إلى 33 قدمًا، وتحول جنوبًا 423 قدمًا بسرعة 3.5 م / ث قبل الهبوط في ذلك الموقع الجديد.

الرحلة السادسة 22 مايو 2021: إقلاع عمودي 33 قدمًا، وتحول جنوب غرب 492 قدمًا عند 9 ميل في الساعة، والسفر 49 قدمًا جنوبًا، والسفر 164 قدمًا قبل العودة إلى الأرض.

الرحلة السابعة 8 يونيو 2021: إقلاع عمودي 33 قدمًا، وتحول 348 قدمًا بسرعة 9 ميل في الساعة مع الهبوط.

الرحلة الثامنة 21 يونيو 2021: إقلاع عمودي وتحول جنوب غرب 520 قدمًا ، تهبط في Airfield E 438 قدمًا بعيدًا عن المثابرة

الرحلة التاسعة 5 يوليو 2021: رحلة بطول قياسي يبلغ 2050 قدمًا جنوب غربًا فوق موقع بحث محتمل بسرعة 16 قدمًا في الثانية.

الرحلة العاشرة 24 يوليو 2021: ارتفاع قياسي يبلغ 40 قدمًا (12 مترًا) فوق Raised Ridges إلى Airfield G.، ومدة الرحلة 165.4 ثانية.

الرحلة الحادية عشر 5 أغسطس 2021: الطيران لمسافة 1250 قدمًا لمدة 130 ثانية استعدادًا لسلسلة من مهام الاستطلاع لمركبة المثابرة.

الرحلة الثانية عشر 16 أغسطس 2021: الطيران لمسافة 1،476 قدمًا لمدة 169 ثانية، والصعود 32.8 قدمًا في الهواء.