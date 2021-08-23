تكنولوجيا: إرتفاع ملحوظ في طلبات الحجز المسبق لهواتف Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الكوري إرتفاع ملحوظ في طلبات الحجز المسبق لإصدارات الشركة الجديدة من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3.

قدمت شركة سامسونج خلال الفترة الماضية جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، ولقد بدأت العملاق الكوري بالفعل في تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتفي Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن سامسونج تشهد إرتفاع في عدد طلبات الحجز المسبق قبل بدء المبيعات.

وتؤكد التقارير على أن إرتفاع طلبات الحجز المسبق لهواتف Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3 يتخطى التراجع الذي شهدته سامسونج في مبيعات سلسلة Galaxy S.

أيضاً تكشف التقارير التي جاءت عبر مصادر صناعية أن طلبات الحجز المسبق للإصدارات الجديدة من هواتف سامسونج القابلة للطي قد تجاوزت بالفعل 450000 وحدة منذ بداية الحجز المسبق في 17 من أغسطس وحتى 23 من أغسطس.

كما تشير التوقعات إلى أن إجمالي طلبات الحجز المسبق يصل إلى 600000 وحدة، والتي تصل إلى 800000 وحدة مع الوحدات المفتوحة من هواتف Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3.

كما أوضح التقرير أن نسبة 49% من طلبات الحجز المسبق تعود إلى هاتف Galaxy Z Fold3 الذي شكل مصدر جذب للمستخدمين في أعمار تتراوح بين العشرينات والثلاثينات، بينما كان هاتف Galaxy Z Flip3 الأعلى في طلبات الحجز المسبق.

المصدر

اعلان





