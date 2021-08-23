شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موت الأشجار على طول المحيط الأطلسى يظهر من الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يدرس العلماء استجابة الأراضي الرطبة لارتفاع مستوى سطح البحر ، حيث إن هذا الفيضان دليل على أن تغير المناخ يغير المناظر الطبيعية على طول ساحل المحيط الأطلسي، إنه رمز للتغيرات البيئية التي تهدد أيضًا الحياة البرية والنظم البيئية والمزارع المحلية والغابات.
كما أنه مثل كل الكائنات الحية، تموت الأشجار، لكن ما يحدث هنا ليس طبيعياً، حيث تموت مساحات كبيرة من الأشجار في وقت واحد، ولا تنمو الشتلات لتحل محلها.
وجدير بالذكر أنها ليست مجرد مشكلة محلية، فمياه البحر ترفع مستويات الملح في الغابات الساحلية على طول السهل الساحلي الأطلسي بأكمله، وتموت مساحات شاسعة من الغابات، وهي معروفة الآن في المجتمع العلمي باسم "غابات الأشباح".