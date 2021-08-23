شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إعادة ضبط كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تواجه أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows مشاكل، وغالبًا ما يكون أفضل حل هو إعادة ضبط الكمبيوتر، والخيار الوحيد الذي لا ينتج عنه خسارة كاملة لملفاتك أو البرامج المثبتة هو استعادة النظام، حيث إنه يؤدي إلى استعادة نظام التشغيل، أي الملفات والبرامج المضمنة، إلى حالة سابقة، تسمى نقطة الاستعادة، ويتم إنشاء نقاط الاستعادة تلقائيًا بواسطة نظام التشغيل أو يتم إنشاؤها يدويًا بواسطتك.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، إليك كيفية استعادة جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10:

1. اضغط فوق زر Windows في الزاوية اليسرى السفلية من شاشتك.

2. اكتب لوحة التحكم وحدد تطبيق لوحة التحكم.

3. اضغط فوق عرض حسب وحدد إما رموز صغيرة أو أيقونات كبيرة.

4. حدد الاسترداد.

5. اضغط فوق استعادة النظام.

6. حدد إما الاستعادة الموصى بها أو اختر نقطة استعادة مختلفة واضغط على التالي، ويمكنك إنشاء نقطة استعادة من لوحة التحكم أو من خلال البحث عن "إنشاء نقطة استعادة" في شريط البحث.

7. اضغط فوق "إنهاء"، سيتم بعد ذلك إعادة تشغيل الكمبيوتر وسيقوم Windows باستعادة تلك النقطة السابقة.