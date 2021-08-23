شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن مجرة حلزونية ساطعة تشبه الجوهرة على بعد 68 مليون سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة لمجرة حلزونية لامعة تشبه الجوهرة، والتي تبعد 68 مليون سنة ضوئية عن الأرض، حيث نشرت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية الصورة، وقالت ناسا في مدونة، إنها أظهرت NGC 1385، وهى مجرة في كوكبة Fornax.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قالت وكالة الفضاء الأمريكية إن كاميرا هابل ذات المجال الواسع 3 التقطت الصورة.



المجرة الحلزونية

وأضافت ناسا، أن الكاميرا تم تركيبها في عام 2019 خلال آخر زيارة قام بها رواد الفضاء لتلسكوب هابل.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في النص المصاحب للصورة إن "الكوكبة سميت فورناكس من قبل نيكولا لويس دي لاكاي، عالم الفلك الفرنسي المولود عام 1713".

كما أوضحت، أن اسم فورناكس ليس من حيوان أو إله قديم، ولكنه مشتق من الكلمة اللاتينية التي تعني موقد.

وأضافت الوكالة: "سمى لاكاي 14 من الأبراج الـ 88 التي ما زلنا نعترف بها حتى اليوم، ويبدو أنه كان لديه ميل لتسمية الأبراج بعد الأدوات العلمية".

وكانت الصورة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الصور الجميلة التي التقطتها الكاميرات على متن تلسكوب هابل الفضائي خلال عقودها الثلاثة التي تراقب الكون.