شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين "خرائط جوجل" و"جوجل إيرث"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك جوجل خدمتين للاتجاهات هما "خرائط جوجل و"جوجل إيرث"، لكن فى نفس الوقت هناك فرق كبير بينهما، وفيما يلي نعرض أبرز هذه الاختلافات والفروق كما يلي:

خرائط جوجل:

هى خدمة مجانية مقدمة من موقع البحث جوجل على الشبكة العالمية، حيث وفرت الخدمة عند بدايتها عرضُ لخرائط لشوارع أربع دول هي: الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا معَ إمكانية تحديد مكان عمل ما فى تلك الدول، هذا بِالإضافة إلى استطاعة الشخص مشاهدة صور عالية الوضوح بواسطة الأقمار الصناعيّة لمئات من المُدن فى العالم، أمَّا الآن فلقد توسعت شبكة الطرق والشوارع لتشمل مُعظم مُدن العالم وليس الأربعة التى بدأَ بها المشروع فقط.

وقد أضافت خرائط جوجل تنبيهات السرعة وكاميرات السرعة فى يناير 2019، وفى 17 أكتوبر 2019 حُدثت الخرائط لتشمل الإبلاغ عن الحوادث، وفى ديسمبر 2019 أضافت جوجل وضع التصفح المتخفي الذي يسمح للمستخدمين بالتنقل دون حفظ ذلك فى حساباتهم على جوجل.

وفى فبراير 2020 تلقت الخرائط إعادة تصميم الذكرى الخامسة عشرة، وحصل التطبيق على رمز جديد يشبه الرمز الأصلى لعام 2005، وفى 23 سبتمبر 2020 أعلنت جوجل عن إضافة "طبقة كوفيد- 19" فى خرائط جوجل يعمل على تقديم متوسط بيانات سبعة أيام لإجمالي حالات كوفيد- 19 لكل 100,000 شخص فى المنطقة المُحدِّدة على الخريطة، كما يحتوي على ملصق يُشير إلى ارتفاع أو انخفاض عدد الحالات.

جوجل إيرث:

هو برنامج خرائطي وجغرافي معلوماتي كان يطلق عليه فى الأصل Earth Viewer 3D أنشأته شركة كى هول Keyhole وهي شركة امتلكتها جوجل سنة 2004، حيث يرسم البرنامج خريطة للأرض عن طريق تركيب الصور التى تم الحصول عليها من صور الأقمار الصناعية، والتصوير الجوى ونظم المعلومات الجغرافية الثلاثية الأبعاد الخاصة بالكرة الأرضية.

وهي كانت بثلاثة نسخ وهي المجانية والنسخة المدفوعة برو والنسخة بلاس المحجوبة، ولكن الآن أصبحت نسخة برو متاحة مجاناً، وقد تم إعادة نشر المنتج باسم جوجل إيرث فى عام 2005، وهو الآن متاح للاستخدام على الحواسب الشخصية بنظام تشغيل ويندوز 2000 والأحدث، ونظم تشغيل ماك X 10.3.9 والأحدث، ونظام تشغيل لينوكس كيرنل 2.4 أو التالى (تم إصداره فى 12 يونيو 2006)، ونظام تشغيل FreeBSD.

كذلك فإن جوجل إيرث أيضا متاح كمتصفح، وأضافت جوجل أيضا صور للأرض على قاعدة بيانات موقعهم القائم على برمجيات الخرائط، وأدى إصدار جوجل إيرث للجمهور فى يونيو 2005 بالتسبب فى زيادة أكثر بعشر مرات فى وسائل الإعلام التى تغطى الكرة الأرضية الافتراضية من عام 2005 و2006، دافعا الجمهور للاهتمام بالتكنولوجيا الخاصة بالجغرافيا وتطبيقاتها.