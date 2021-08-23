شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على روبوت تسلا الجديد المفيد فى تطوير القيادة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض تقديمى مكثف حول العمل المثير للإعجاب الذى لا يمكن إنكاره الذى تقوم به Tesla باستخدام الذكاء الاصطناعى، توج إيلون ماسك Technoking من الشركة، بإخراج راقص ببدلة تشير إلى روبوت تسلا الجديد.

وذكر موقع the verge " التقنى إن الراقص الذى يرتدى البدلة كان نموذجا لروبوت بشرى جديد ستنتجه تسلا فى المستقبل القريب، وقال ماسك إن بناء روبوت يحل محل الإنسان - وهو شيء لا توجد شركة فى العالم على وشك تحقيقه كان خطوة منطقية إلى الأمام من عمل تسلا فى تطوير السيارات ذاتية القيادة، وقال سياراتنا عبارة عن روبوتات شبه واعية تسير على عجلات"، ومن المنطقي أن نضع ذلك فى شكل بشرى، ونحن أيضا جيدون جدا فى المستشعرات والبطاريات والمشغلات، ولذلك نعتقد أنه من المحتمل أن يكون لدينا نموذج أولى فى وقت ما من العام المقبل يبدو بشكل أساسي هكذا "

ووعد Elon Musk بأن شركة Tesla ستبنى قريبا روبوتا بشريه تعمل بكامل طاقته، وقال ماسك إن الماكينة ستكون قادرة على اتباع التعليمات البشرية بشكل حدثى والاستجابة بشكل صحيح لأوامر مثل "يرجى الذهاب إلى المتجر والحصول على البقالة التالية"، وأوجز هذه السيناريوهات ثم قال نعم أعتقد أنه يمكننا فعل ذلك، وكان هذا بعد دقائق من إطلاقه أفضل عرض توضيحي متاح لروبوت تسلا وراقص يرتدى بدلة سباندكس .

ولوضع ادعاءات ماسك فى سياقها، تذكر أن شركة Boston Dynamics ، التى تصنع Atlas والروبوت الأكثر تقدما ذو قدمين فى العالم لم تصف أجهزتها أبدا بأنها أى شىء سوى البحث والتطوير، ويقول Boston Dynamics إن نظام أطلس هو مجرد وسيلة لدفع طليعة الروبوتات، وإنه ليس قريبا من النشر التجارى فى مقاطع فيديو حديثة للآلة، وأوضحت الشركة مدى صعوبة بناء روبوت ذى قدمين وكم مرة يسقط أطلس ويسقط.