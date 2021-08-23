شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو اكتئاب البريد الإلكتروني؟.. وكيف تتخلص منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح جديد لنوع نادر من الاكتئاب أطلق عليه اسم "اكتئاب البريد الإلكتروني"، حيث تشير الدراسات إلى أن التفاعلات الاجتماعية الإيجابية عبر البريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل الإلكترونية، يمكن أن تحفز إنتاج الدوبامين، وهي مادة كيميائية مرتبطة بالمتعة والشعور بالرضا، ولكن قد يتطور الأمر سلبيا ليتحول إلى الاكتئاب، بحسب ما نشرته مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية المتخصصة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ويصف الخبراء اكتئاب البريد الإلكتروني، بأنه ظاهرة حديثة تنبع من عالمنا المترابط بشكل كبير والذي من المحتمل أننا جميعًا مررنا به، سواء كان ذلك وقتًا نخشى فيه إرسال رسالة أو النقر على فتح هذه الاستجابة المهمة.



ما هو اكتئاب البريد الإلكتروني؟ ما هو اكتئاب البريد الإلكتروني؟ غالبًا ما يبدو الرد على البريد الإلكتروني، وكأنه عمل روتيني لأنه شيء إضافي عليك إدارته، بالإضافة إلى الأنشطة اليومية، وكما أنه يضاف إلى قائمة الأشياء، التي يجب أن تكون مسؤولاً عنها، وبالنسبة للأشخاص الذين يفضلون الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي، يمثل البريد الإلكتروني طريقة أخرى للتواصل، وقد لا تكون طريقة الاتصال المفضلة لديهم.

ويشير الخبراء إلى أن اكتئاب البريد الإلكتروني، يطرح نفسه بطرق متعددة، وقد يكون مرتبطًا بالشعور بالإرهاق لأن رسائلك الإلكترونية تتراكم، وقد يكون مرتبطًا بالتسويف، على سبيل المثال، إذا كان هناك شيء سلبي تتوقعه، أو كنت خائفًا أو قلقًا بشأن كيفية الرد أو معالجة مشكلة في رسالة بريد إلكتروني.

ويصاب الأشخاص بالقلق في جميع مراحل عمر البريد الإلكتروني، قد تكون متوترًا بشأن إرسال رسالة مهمة، عندما لا تسمع ردًا على الفور، ويمكن أن يسبب ذلك القلق، وعندما تحصل على رد، قد تكون متشوقًا لفتحه، وتؤدي الوتيرة السريعة لوسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية أيضًا إلى إنشاء توقعات غير واقعية لأوقات استجابة البريد الإلكتروني.

على سبيل المثال، إذا أرسلت بريدًا إلكترونيًا وكنت تتوقع ردًا فوريًا من شخص ما، وبدلاً من ذلك لم تسمع ردًا وأنت في حالة من عدم اليقين - فقد يتسبب ذلك في القلق.



لماذا البريد الإلكتروني يسبب الاكتئاب؟ لماذا البريد الإلكتروني يسبب الاكتئاب؟ أي شخص معرض للقلق الاجتماعي، أو حتى القلق بشكل عام، وقد يكون أيضًا عرضة للاكتئاب عبر البريد الإلكتروني، خاصة إذا كنت قلقًا بالفعل بشأن نظرة الناس إليك، فإن ما تكتبه يمكن أن يجعلك قلقًا لأنك لست متأكدًا من كيفية تفسيرهم لشيء ما تكتبه.

ويؤكد الخبراء أن اكتئاب البريد الإلكتروني غالبًا ما يأتي أيضًا من التوقعات غير المتطابقة، خاصة إذا كان لدى الشخص أنواع مختلفة من المسؤوليات في العمل، وقد تكون هناك توقعات حول كيف ومتى من المفترض أن ترد على رسائل البريد الإلكتروني، وقد يشعر شخص ما بالقلق من أن الآخرين لديهم توقعات حول كيف ومتى يجب أن يستجيبوا .

إذا كنت واعيًا وتفخر بنفسك في إعداد قوائم المهام، ثم التحقق من الأشياء عند الانتهاء، فإن سرعة وحجم الاتصالات عبر البريد الإلكتروني يشكلان ضغوطًا أيضًا، وإذا كنت تعتقد بطبيعة الحال أن الرد على رسائل البريد الإلكتروني في الوقت المناسب وبطريقة مدروسة هو شكل من أشكال السلوك المسؤول، فمن المحتمل أن تشعر ببعض القلق إذا شعرت أنك غير قادر على مواكبة مسؤولياتك.

على الجانب الآخر، يمكن أن يؤدي التحقق من البريد الإلكتروني أيضًا إلى تشتيت الانتباه عن مهام العمل الأخرى، ومن السهل أيضًا ارتكاب الأخطاء عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني، سواء كان ذلك يعني خطأ إملائيًا محرجًا أو نسيان إرسال مرفق أو تهجئة اسم شخص ما بشكل غير صحيح.

وتفتقر رسائل البريد الإلكتروني أيضًا إلى نوع من الانعكاس الصوتي والسياق العاطفي الذي يوضح سوء الفهم، وعلى سبيل المثال، يُنظر إلى الكتابة بالأحرف الكبيرة على أنها صراخ، بينما قد يعتقد شخص ما أنك وقح إذا استخدمت أو لا، وتستخدم علامات الترقيم أو تحية معينة، وقد يكون أيضا هناك بعض القلق، بشأن ما إذا كان يتم فهم نيتك بشكل صحيح في البريد الإلكتروني أم لا.

كيف تتغلب على اكتئاب البريد الإلكتروني؟ قد يكون التعامل مع هذه الكومة من الرسائل الإلكترونية مرهقًا، لكن يكن اتباع عدد من نصائح حول كيفية التزام الناس بالهدوء أثناء الغوص في البريد الإلكتروني.

وجاءت أبرز طرق التعامل مع اكتئاب البريد الإلكتروني على النحو التالي:

1. تمارين التنفس.

2. تقنيات التهدئة مثل التأمل.

3. تحديد أولويات الرسائل التي تحتاج إلى الرد سريعا.

4. وجود خطة محددة يمكن أن تسهل مهمة إدارة البريد الإلكتروني.

5. غير عادات البريد الإلكتروني الخاص بك.

6. لا تفكر بأن عدم الحصول على استجابة فورية للبريد الإلكتروني يشكل خطأ ما.

7. ضع حدود حول عدد المرات التي تقوم فيها بالتحقق من البريد الإلكتروني والإجابة عليه.

8. وضح للآخرين عندما لا تكون متاحا أو خارج ساعات العمل العادية.

9. اجعل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك قصيرة ولطيفة ومباشرة.

10. لا تريد على رسائل البريد الإلكتروني المحبطة على الفور.

11. اطلب التوضيح عندما ترى رسائل بريد إلكتروني غير مفهومة.