تكنولوجيا: صورة مسربة لهاتف iPhone 13 Pro باللون الذهبي الوردي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على سلسلة iPhone 13 المرتقبة من ابل، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن وحدة هاتف iPhone 13 Pro باللون الذهبي الوردي.

رصدت صورة iPhone 13 Pro في تسريبات نشرت عبر صفحة Majin Bu على تويتر مؤخراً، كما نشرت الصورة مع مخطط يوضح تفاصيل تصميم iPhone 13 Pro Max.

وتشير التسريبات إلى أن الصورة المسربة تعود لنموذج أولي من الهاتف، والتي تتوافق مع التفاصيل والمواصفات التي نشرت حتى الآن، حيث تظهر الكاميرة الخلفية بتصميم أكثر سماكة وحجم أكبر، مع تصميم أبرز لوحدة الكاميرة، كما تأتي وحدة الكاميرة بتصميم أقرب للحافة.

كما تؤكد التسريبات المصورة على بعض التسريبات السابقة التي أشارت إلى ان ابل تقدم iPhone 13 Pro باللون الذهبي الوردي هذا العام، أيضاً تكشف الصورة عن نموذج مميز بدرجة داكنة من اللون الذهبي الوردي.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن تقدم ابل هاتفي iPhone 13 Pro و Pro Max بألوان الأسود، والفضي، وأيضاً اللون الذهبي المشرق.

يذكر أن سلسلة iPhone 13 تنطلق هذا العام بعدد من المميزات الجديدة والتغييرات الهامة، حيث تشير التسريبات إلى أن إصدارات Pro تأتي بعدسات 6-element بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يأتي هاتف بتقنية التثبيت عن طريق إزاحة مستشعر الكاميرة التي قدمت في iPhone 12 Pro Max‌، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto، مع اثنان من المميزات الجديدة في تسجيل الفيديو.

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