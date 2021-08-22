شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى توفر استهلاك الإنترنت فى ويندوز 11 دون تطبيقات خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى ويندوز 11 مزودا بخاصية جديدة تسمح له بتقليل استهلاك الإنترنت عبر التحكم فى جودة مقاطع الفيديو التى تعمل عبر الإنترنت.

وتفيد هذه الخاصية من يرغبون فى تقليل حجم استهلاك الإنترنت الخاص بهم أو من يعانون من إتصال سىء بالإنترنت.

وتعمل هذه الخاصية على جعل جودة مقاطع الفيديو أقل من أعلى جودة متاحة للمقاطع تلقائيا، وذلك لتوفر عليك وقت تحويل جودة كل مقطع يدويا واختيار الجودة الأقل، كما أن بعض التطبيقات لا تسمح لك بتقليل جودة المقاطع بداخلها، لذلك يجبرها الويندوز على تقليل الجودة تلقائيا.

وتستطيع تقليل جودة مقاطع الفيديو فى ويندوز 11 عبر طريقتين:

عبر إعدادات النظام

وتقوم بالضغط على علامة الويندوز في البداية، ومن ثم اختر تطبيق إعدادات الويندوز، وبعد ذلك اختر إعدادات التطبيقات من الجهة اليمنى للشاشة، ومن ثم اضغط على إعدادات تشغيل الفيديو داخل التطبيقات، وبعد ذلك قم بتفعيل اختيار توفير استهلاك الإنترنت عبر تقليل جودة مقاطع الفيديو.

عبر تعديل سجل النظام فى ويندوز 11

يعتبر سجل النظام منطقة خطرة داخل جهازك، حيث أن أي خطأ يتم داخل السجل قد يؤثر على استقرار النظام وأدائه، ولذلك يجب أن تحذر عندما تبدأ في التعديل داخل سجل النظام، ومن الأفضل دائمًا أن تأخذ نسخة احتياطية من النظام قبل التعديل عليه.

ويمكنك التوجه إلى سجل النظام عبر كتابة regedit فى نافذة تشغيل الأوامر، وبعد ذلك اضغط على تأكيد التوجه إليه، ومن ثم توجه داخله إلى العنوان التالى عبر نسخه فى شريط البحث الخاص بمعدل السجل، ويمكنك التوجه إليه أيضا بشكل يدوى عبر البحث عن الإدخالات الخاصة به، وعندما تصل إليه قم بالضغط بزر الفأرة الأيمن وانشاء قيمة مفتاح جديدة، وبعد ذلك اجعل اسم هذه القيمة الجديدة AllowLowResolution، ومن ثم اضغط عليها مرتين لتبدأ بتعديلها، وقم بإدخال قيمة 1 فى مربع القيمة الجديدة، وذلك حتى تجعل مقاطع الفيديو تعمل بأقل دقة ممكنة، وإذا كنت ترغب فى إلغاء هذه الخاصية قم بجعل القيمة 0.

وبعد ذلك قم بإعادة تشغيل الحاسب حتى يتم تفعيل الاختيارات الجديدة، وتعمل هذه الطريقة على جميع تطبيقات بث مقاطع الفيديو مثل نتفيليكس وغيرها من التطبيقات الأخرى.