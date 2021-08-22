شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعرض تاريخ الزيارات فى خرائط آبل وجوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك عرض تاريخ تتبع الموقع عبر خرائط آبل، وذلك حتى تستعرض تاريخ زياراتك والأماكن التى مررت بها خلال فترة زمنية تحددها، وفقا لما ذكره البوابة العربية للأخبار التقنية .

وتعتمد هذه الخاصية على تفعيل مستشعر GPS باستمرار والسماح لتطبيقات الخرائط بالوصول إليه ومراقبته طوال الوقت.

ويعنى هذا منح تطبيقات مثل خرائط جوجل وخرائط آبل صلاحية الوصول إلى موقعك، وذلك دون أن تقوم بتشغيل التطبيق.

وتثير هذه الخاصية مخاوف وشكوك المهتمين بالخصوصية وحمايتها، حيث تستطيع الشركات بيع هذه البيانات إلى المعلنين لزيادة الوصول للمستخدمين المناسبين.

ولكن تفيد مثل هذه الخاصية في مراقبة طفلك وتتبع خط سيره خارج المنزل، حيث تستطيع عبر الوصول إلى تاريخ خرائط جوجل وآبل معرفة الأماكن التي زارها الطفل.

الوصول إلى تاريخ خرائط آبل

يجب عليك تفعيل خاصية تسجيل الأماكن الهامة عبر إعدادات GPS داخل إعدادات الهاتف، وبعد ذلك تستطيع عرض تاريخ زياراتك لها.

وحتى تتمكن من فعل ذلك يجب عليك اتباع التالي:

توجه في البداية إلى اعدادات الهاتف، ومن ثم اختر إعدادات الخصوصية وبداخلها اختر خدمات الموقع.

وبعد ذلك ابحث في هذه القائمة حتى تجد اختيار خدمات النظام، ومن ثم اضغط على قائمة الأماكن الهامة.

وعندما تدخل إلى اختيارات الأماكن الهامة تحتاج في البداية إلى تفعيل الخاصية.

وبعد ذلك تجد جميع الأماكن الهامة التي قمت بزيارتها وقام الهاتف بتسجيلها مذكورة أسفلها في قائمة تدعى بالسجل.

وإذا قمت بالضغط على أحد هذه الأماكن فإن التطبيق يعرض لك هذا المكان فى الخريطة ويقوم بإظهار الأماكن القريبة منه أيضًا.

الوصول إلى تاريخ الزيارات عبر خرائط جوجل

تعمل خرائط جوجل على تسجيل خط سيرك بشكل كامل، وليس فقط الأماكن الهامة أو التي تزورها بشكل متكرر.

ويمكن لتطبيق خرائط جوجل تتبعك وحفظ خط سيرك حتى إن كنت تستخدم هاتف آيفون، ولكن يجب أن يكون التطبيق مثتبًا لديك.

ويجب أن تسمح للتطبيق بالوصول إلى خدمات GPS حتى إن كان يعمل في الخلفية، لذلك تأكد من تفعيل هذه الاختيارات في البداية.

وبعد ذلك تستطيع عرض السجل عبر موقع خرائط جوجل، ولا يمكنك الوصول إليها عبر التطبيق في الهاتف.

وتجد جميع الأماكن التي قمت بزيارتها مظللة بلون أحمر في الخريطة، لذلك يصبح من السهل تتبع زياراتك في هذه الأماكن.

ويمكنك تحديد وقت الزيارات التي ترغب في عرضها، حيث تستطيع عرض الزيارات من عام مضى أو أكثر كما تفضل.