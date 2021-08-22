شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة تشغيل الألعاب على أجهزة مساعد جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطيع استخدام مساعد جوجل عبر مجموعة من الأجهزة التى تقدمها الشركة، وتساعدك هذه الأجهزة فى التحكم بالمنازل الذكية وبعض الاستخدامات الأخرى.

وقال موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، يمكن لهذه الأجهزة تشغيل الموسيقى وحجز الرحلات وتذاكر السينما كمثال، ويمكنها الإجابة على الأسئلة المتنوعة التى توجهها، وتقدم جوجل جهازا لمساعدها الذكى يدعى Nest HUB، وهو يمتاز بشاشته الكبيرة التى تسمح لك بتشغيل الألعاب عليها.

تشغيل الألعاب على أجهزة مساعد جوجل

ويمكنك التحكم فى أجهزة مساعد جوجل الذكى بأكثر من طريقة، حيث تستطيع استخدام شاشة اللمس أو استخدام الأوامر الصوتية.

وحتى تبدأ بتشغيل الألعاب يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- توجه إلى تبويب الألعاب الموجودة فى الشاشة الرئيسية، ويمكنك اختيار نوع مجموعة الألعاب التى ترغب فى عرضها.

2- تستطيع عرض الألعاب التى يختارها المتجر لك، أو الألعاب المميزة الموجودة فيه.

3- اضغط على أحد المجموعات لتظهر لك مجموعة من الألعاب التى يمكنك الاختيار بينها.

4- وبعد ذلك قم بالضغط على اللعبة التى ترغب فى تشغيلها.

5- وتستطيع أيضًا استخدام الأوامر الصوتية وتوجيه الأمر التالي للجهاز:

” Hey Google, play games”

ويقوم هذا الأمر بعرض جميع الألعاب التى يمكنك الوصول إليها، ولتشغيل اللعبة تستطيع قول إسمها أو استخدام شاشة اللمس كما تفضل.

وتستطيع التحكم فى اللعبة عبر شاشة اللمس أو عبر الأوامر الصوتية إن كانت اللعبة تدعم ذلك.

ولكن لا تتوقع أن تجد الكثير من العناوين المشهورة ضمن هذه الألعاب، وذلك لأن معظمها ألعاب بسيطة لتمضية الوقت فقط.