تكنولوجيا: تطبيق واتساب قادم إلى جهاز آيباد قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعمل تطبيق WhatsApp على إضافة دعم تعدد الأجهزة، مع ظهور إصدار تجريبي من التطبيق يكشف أنه سيعمل أخيرًا على جهاز آيباد بعد سنوات من إطلاق الخدمة.

فقد سمح WhatsApp دائمًا لمالكي آيفون ومستخدمي الهواتف الذكية الآخرين باستخدام الخدمة، ولكن لم يكن متاح على جهاز الآيباد. والآن، في الإصدار التجريبي الذي يتم اختباره، يبدو أن الأمر سيتغير قريبًا.

فقد كشفت تغريدة يوم السبت من موقع WABetainfo أن جملة “multi-device 2.0” مضمنة في الإصدار التجريبي الأخير. وتتيح الميزة حاليًا استخدام WhatsApp عبر أجهزة متعددة، بما في ذلك في المتصفح وسطح المكتب، ولكن ليس مع تطبيق WhatsApp الأصلي لنظام iPadOS.

سيستخدم إصدار الجيل الثاني من الميزة إصدار أصلي من التطبيق لنظام iPadOS لتمكين دعم الأجهزة المتعددة بدلاً من استخدام متصفح. ويُزعم أن إصدار iPad سيعمل بشكل مستقل، على الرغم من أن المحادثات يجب أن تتزامن أيضًا بين كل من آيفون وآيباد.

ومع ذلك، على الرغم من انه تم ذكره في النسخة التجريبية، لا يوجد تطبيق iPadOS منفصل للاختبار حتى الآن. ويدعي المصدر أن الأشخاص المسجلين في الإصدار التجريبي سيحصلون تلقائيًا على تطبيق iPadOS بمجرد طرحه.

وفي تقرير لـ TechRadar من شهر يوليو الماضي، أكد متحدث باسم WhatsApp أن دعم تعدد الأجهزة يعتمد على الهاتف الذكي ليعمل، وبالتالي يحتاج لهاتف آيفون حتى يتم تشغيله وتوصيله بالإنترنت ليعمل. ولكن في إطار الإصدار 2.0 من دعم تعدد الأجهزة، أكد المتحدث أن التطبيقات ستستمر في العمل، ولكن دون الحاجة إلى تنشيط الهاتف الذكي.

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