تكنولوجيا: أبل تتوقع شحن 60 مليون جهاز لوحي هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ ارتفاع مبيعات أجهزة آيباد من أبل خلال العام المالي 2020. فبدءًا من الربع الثالث من العام المالي 2020، ارتفعت مبيعات آيباد كل ربع سنة. وخلال الربع الثاني من العام المالي من هذا العام، ارتفعت مبيعات آيباد بنسبة 79٪ على أساس سنوي.

ووفقًا لـ Digitimes، قد ينتهي الأمر بشحن 60 مليون جهاز آيباد في 2021، وهذا بعد صدور شائعات تفيد بأن الجيل التاسع من جهاز آيباد سيصل الشهر المقبل بسعر منخفض.

ومن المتوقع أن يظل حجم الشاشة كما هو بحجم 10.2 بوصة وتصميم مشابه للتصميم المستخدم في iPad Air 3 من عام 2019.

ومن المتوقع أيضًا أن يساهم جهاز آيباد ميني الجديد لعام 2021 في وصول شركة أبل إلى 60 مليون جهاز لوحي لهذا العام. وقد صرح مارك جورمان من بلومبرج بالفعل أن جهاز iPad mini الجديد سيحصل على تصميم جديد تمامًا مقارنةً بالإصدارات الماضية، فيمكن أن ينتهي الأمر بجهاز iPad mini الجديد بتصميم مشابه لجهاز iPad Pro (2021) مع حواف أخف وظهر من الألومنيوم المصقول ودمج Touch ID بزر الطاقة.

المصدر

اعلان





