تكنولوجيا: شاومي تدعم جهاز Mi TV 5X المرتقب بمكبرات صوتية ستريو بقدرة 40W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لكشف النقاب عن جهاز Mi TV 5X في حدث يعقد في 26 من أغسطس، ولقد أكدت أحدث الإعلانات التشويقية على أن هذا الجهاز يأتي بمكبرات صوتية ستريو بقدرة تصل إلى 40W.

ينطلق حدث شاومي قريباً في السوق الهندي بعنوان”Smarter Living 2022″، حيث تقدم خلال الحدث إصدارها الجديد من أجهزة التلفاز Mi TV 5X.

ولقد كشفت شاومي عن بعض من تفاصيل هذا الإصدار في عدد من الإعلانات التشويقية، واليوم يأتي إعلان تشويقي جديد ليسلط الضوء على مواصفات المكبرات الصوتية.

ويأتي Mi TV 5X بتصميم مميز بأفضل جودة عرض في الشاشة وفقاً للإعلانات التشويقية السابقة، كما تدعم شاومي الجهاز بتجربة صوتية غامرة بفضل المكبرات الصوتية المميزة لهذا الإصدار.

كما أكدت شاومي على أن جهاز التلفاز الذكي يأتي بتقنية Dolby Atmos التي تدعم المستخدم بتجربة صوتية رائدة مع محتوى الفيديو والأفلام.

أيضاً يأتي Mi TV 5X بمكبرات صوتية بقدرة أعلى من المقدمة في جهاز Mi QLED TV 75 الذي يعد الأعلى في مستوى التسعير في السوق الهندي.

كما تدعم شاومي Mi TV 5X بتصميم نحيف للإطارات، ودقة عرض 4K، ودعم لتقنية Dolby Atmos، ونظام تشغيل Android TV.

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