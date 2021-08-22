تكنولوجيا: ابل تقدم هواتف iPhone 13 Pro بترقية كبيرة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة ابل تستعد لدعم هواتف iPhone 13 Pro بترقية كبيرة في الشاشة هذا العام.

كانت أبرز الترقيات التي قدمت من ابل في شاشة هواتف الأيفون مع إنطلاق iPhone 4 الذي جاء بشاشة Retina، واليوم تستعد ابل لجلب ترقية هامة في تصميم وتقنية الشاشة مع إنطلاق سلسلة iPhone 13.

أوضح التقرير الجديد أن هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max تأتي هذا العام بشاشة ProMotion التي قدمت في جهاز iPad Pro اللوحي، حيث تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن ابل تخطط لجلب هذه الشاشة لهواتف iPhone 12، إلا أن ابل قدمت سلسلة iPhone 12 دون تحديث كبير في الشاشة، ومن ثم أكدت التقارير اللاحقة على أن التغيير الأكبر في تصميم الشاشة يأتي مع إصدارات 2021 من هواتف الأيفون.

ويؤكد التقرير الجديد على أن هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max ستتميز بإستجابة أسرع، ومعدل تحديث أسرع للإطارات، حيث ستقدم شاشات 120Hz ProMotion تغيير واضح في العرض في هذه الإصدارات.

كما تقدم ابل ميزة Always-On للمرة الأولى في شاشات سلسلة iPhone 13، وهي من المميزات التي قدمت في هواتف الأندوريد منذ فترة، ومن المتوقع أن تقدم هذه الميزة في إصدارات iPhone 13 Pro، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن ابل ستتوسع بهذه الميزة لتشمل iPhone 13 Mini أيضاً.

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