تكنولوجيا: ساعة Galaxy Watch 4 تحصل على أول تحديث للبرامج الثابتة قبل شحنها للأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة سامسونج مجموعة Galaxy Watch 4 بما في ذلك ساعات Watch 4 و Watch 4 Classic في الأسواق العالمية. وحتى الآن، لم يتم شحن الساعات الذكية الجديدة، ومع ذلك يبدو ان سامسونج قد دفعت بالفعل تحديث البرامج الثابتة لهذه الساعات.

ووفقًا لسجل التحديث، فإن إصدار البرنامج الثابت هو R8xxXXU1BUH5 ويبلغ حجمه 290.52 ميجابايت، وسوف يحسن هذا التحديث استقرار الساعة بالإضافة إلى انه يتضمن إصلاحات الأخطاء وتحسينات للوظائف الحالية وتحسين شامل في الأداء.

وتأتي ساعة Samsung Galaxy Watch 4 بإصدارين؛ 40 ملم و 44 ملم. ومن ناحية أخرى، تتمتع Galaxy Watch 4 Classic بأحجام أكبر؛ 42 ملم و 46 ملم.

تحتوي Watch 4 على شاشة AMOLED بحجم 1.19 بوصة وتعمل بنظام OneUI Watch 3 (استنادًا إلى واجهة WearOS 3)، وتبلغ دقة الشاشة 396 × 396 بكسل.

في حين تتميز ساعة Watch 4 Classic بشاشة بحجم 1.36 بوصة بدقة 450 × 450 بكسل وتعمل على نفس واجهة OneUI Watch 3.

وتأتي هذه المجموعة مدعومة بمعالج Exynos W920 بتقنية تصنيع 5 نانومتر مه ذاكرة عشوائية بسعة 1.5 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت.

تأتي الساعات الذكية مع مستشعر الحيوية النشطة ويحتوي على أوضاع تتبع متعددة مثل تشبع الأكسجين في الدم ومخطط القلب الكهربائي وتتبع معدل ضربات القلب، وكذلك مستشعر معدل ضربات القلب الكهربائي، ومستشعر تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية. يمكن أن يعمل الثنائي لمدة تصل إلى 40 ساعة مع الشحنة واحدة.

المصدر

اعلان





