تكنولوجيا: مواصفات جهاز Realme Pad الرئيسية قبل الإعلان الرسمي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Realme نظرة على تصميم إصدارها الأول من الأجهزة اللوحية Realme Pad في الحدث الذي أقيم مؤخراً لإطلاق Realme GT، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

أكدت شركة Realme في وقت سابق على أن جهاز Realme Pad اللوحي يأتي بشاشة AMOLED، وفي أحدث التسريبات تم الكشف عن حجم الشاشة 10.4 إنش، وقدرة البطارية في الجهاز اللوحي 7100 mAh.

أيضاً أوضحت التسريبات أن الجهاز اللوحي يأتي بكاميرة خلفية واحدة، كما يأتي الجهاز اللوحي بعدد 4 من المكبرات الصوتية، ويتميز الجهاز بقياسات 246 في 156 في 6.8مم.

كما تتميز الكاميرة الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، والتي تدعم ميزة التركيز التلقائي، أيضاً يضم الجهاز كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بتركيز fixed.

ومن المقرر أن يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، من جانب أخر لم توضح التسريبات فئة المعالج الذي يدعم Realme Pad، أيضاً لم تؤكد التسريبات على دعم الجهاز الإتصال بشبكات 5G.

أيضاً من المتوقع أن يتوفر الجهاز اللوحي بنموذج يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi، وأخر يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi وLTE، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز يدعم قلم stylus، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن Realme Pad لمزيد من التفاصيل.

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