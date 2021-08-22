تكنولوجيا: شاومي تعمل على معالجة مشكلة مستشعر القرب على بعض هواتفها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تلقت شركة شاومي عددًا من الشكاوى من المستخدمين حول بعض الهواتف الحديثة ومستشعرات التقارب الخاصة بها، ويبدو أن الشركة قد استمعت وتعمل الآن على خطة لمعالجة هذه المشكلة.

لم يتم تأكيد جذر المشكلة الرئيسي، ولكن يعتقد بعض المستخدمين أنها مشكلة في الجهاز. ربما لهذا السبب قررت شاومي إنهاء صفقتها مع Elliptic Labs، وهي شركة موردة لأجهزة استشعار القرب.

والآن أبرمت الشركة صفقة مع Minghao Sensing، على الرغم من أنه من غير الواضح متى ستصل المستشعرات الجديدة إلى هواتف شاومي.

وعلاوةً على ذلك، ستحاول الشركة إصلاح هذه الأخطاء عن طريق زرع تحديثات OTA للأجهزة المتأثرة في محاولة لإعادة معايرة أجهزة الاستشعار. ولكن في حالة انتشار مشكلة الأجهزة، فقد لا يكون هذا هو الحل الذي يأمله بعض المستخدمين.

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