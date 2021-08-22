شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقلل من انتشار متاجر تطبيقات الجهات الخارجية على نظام "أندرويد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة "جوجل" الأمريكية أن تقلل من انتشار متاجر التطبيقات للجهات الخارجية على نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بها، حيث أوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن جوجل قررت أن توقف برنامج "تشغيل أندرويد" المميز، لبعض الشركات، الذى يتيح لهم أن يقدموا بعض الإضافات فى البرنامج، مثل متاجر التطبيقات الخارجية بخلاف متجر "جوجل بلاي".

وأثار هذا القرار حفيظة عدد من الشركات، ما دفع بعضها إلى رفع دعوى قضائية، متهمين فيها "جوجل" بممارسة سياسات احتكارية ضد شركات كانت مبرمة اتفاقيات شراكة معهم، وأشارت الدعوى القضائية إلى أن شركة جوجل تسعى إلى إخفاء سلوكها الأكثر تقييدًا والمانع للمنافسة من خلال تلك السياسات، من بين أمور أخرى، بما فى ذلك فى الاتفاقيات نفسها بند يقيد الموقعين من إصدار مثل تلك القرارات.

وستكون أكثر الشركات المتأثر بتلك القرارات الجديدة من جوجل هما شركتى "إل جي" و"موتورولا"، بالإضافة إلى شركة "إيبك جيمز"، التى تم حظر لعبتها الشهيرة "فورتنايت" عن متجر "جوجل بلاي".