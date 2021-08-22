شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسعى لتوفير تطبيقات أندرويد على أجهزة MacBook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا العام عندما كشفت مايكروسوفت النقاب عن Windows 11، حيث حصلت على دعم لتشغيل تطبيقات وألعاب أندرويد لأول مرة، ومع ذلك، في نظام التشغيل Windows 11، يمكن تنزيل تطبيقات أندرويد من خلال Amazon App Store وليس متجر جوجل Play.

وعلى الرغم من أن جوجل يبدو أن لديها خطة أكبر تتضمن الحصول على ألعاب وتطبيقات أندرويد على Mac، وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، ويستشهد التقرير بوثيقة سرية بعنوان "Games Futures" كشفت عن خطة جوجل لتصبح أكبر منصة ألعاب في العالم، ومن ثم، فإن خطة الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة Apple.

ماذا تقول الوثيقة؟

يقدم المستند خارطة طريق لكيفية وما تريد جوجل القيام به في الألعاب في السنوات الخمس المقبلة، حيث تم إعداد الوثيقة في أكتوبر 2020 وتتحدث عن النظر إلى ما هو أبعد من الهاتف المحمول والاستيلاء على فطيرة أكبر لصناعة الألعاب المزدهرة، كما يتضمن أيضًا الطريقة التي تريد بها جوجل محاولة جعل نظام ألعاب Play الخاص بها "وجهة ألعاب مستقلة".

وتكمن الفكرة في جلب أفضل ألعاب أندرويد المحمولة إلى جهاز الكمبيوتر، ليس ذلك فحسب، بل يتطلب من المطورين دعم وحدات التحكم والأنظمة الأساسية المتعددة.