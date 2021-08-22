شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يضيف 4 مميزات جديدة لميزة "الرسائل المباشرة".. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عملاق الشبكات الاجتماعية تويتر عن بعض التغييرات الرئيسية التى تقوم الشركة بإدخالها على رسائلها المباشرة، حيث تتضمن قائمة التغييرات التحسينات التالية التى من المقرر طرحها فى الأسابيع القادمة.

أرسل رسالة مباشرة إلى ما يصل إلى 20 شخصًا:

سيتيح موقع تويتر قريبًا لمستخدميه مشاركة نفس التغريدة فى ما يصل إلى 20 تحويلاً مختلفًا لـ DM، بشكل منفصل، وتقول المنصة أن هذا سيتجنب الدردشات الجماعية غير المقصودة عندما يرسل شخص DMs تغريدة إلى عدة أشخاص، ومن المتوقع أن تأتى هذه الميزة فى نظام التشغيل iOS والويب أولاً وأن تأتى إلى نظام التشغيل Android "قريبًا".

زر جديد للتمرير السريع فى DM

عندما يقوم المستخدم بالتمرير فى الدردشة، سيرى زر تمرير سريع جديد يسمح له بالتمرير إلى الأسفل، تم تعيين هذه الميزة ليتم طرحها على Android و iOS أولاً.

الضغط لفترة طويلة على الدعم فى الرسالة

سوف يمكّن تويتر خيار الضغط لفترة طويلة على DMs الذى سيعطى المستخدمين خيار "إضافة رد فعل" من القائمة لسحب منتقى التفاعل، وسيأتى هذا لمستخدمى iOS أولاً.

فوضى أقل فى الطابع الزمني

بالنسبة لمستخدمى iOS، سيغير تويتر الطوابع الزمنية DM، والآن بدلاً من ختم كل رسالة داخل محادثة DM بالتاريخ والوقت، سيتم تجميع الرسائل حسب اليوم.

تغييرات أخرى

فى الأسبوع الماضي، أجرى تويتر بعض التغييرات الكبيرة على نظامه الأساسى وأعلن عن مظهر جديد، وخط جديد يسمى Chip، والألوان ستكون أقل بكثير من اللون الأزرق وتكون عالية التباين وأكثر على النظام الأساسي، وأيضًا، قال تويتر أنه سيكون هناك عدد أقل من الخلفيات الرمادية وخطوط التقسيم غير الضرورية، وهناك أيضًا زيادة فى المساحة لتسهيل قراءة النص. الفكرة من وراء ذلك هى تنظيف الفوضى.