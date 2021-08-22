تسريبات جديدة.. تعرف إلى المواصفات المرتقبة لهواتف Mi 11T وMi 11T Pro من شاومي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

تستعد شركة شاومي لعقد مؤتمر في 23 في سبتمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة Mi 11T، ولقد كشفت تسريبات جاءت من الصين عن بعض من مواصفات Mi 11T وMi 11T Pro.

وأشارت أحدث التسريبات إلى أن Mi 11T يأتي بمعدل تحديث 120Hz، مع رقاقة معالج Dimensity 1200، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف Mi 11T Pro بشاشة OLED بمعدل تحديث 120Hz، ورقاقة معالج Snapdragon 888، أيضاً من المتوقع أن يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، أيضاً تشير التوقعات إلى أن الإصدار الرئيسي أيضاً يأتي بشاشة OLED.

يذكر أن شاومي قدمت هاتفي Mi 10T و Mi 10T Pro العام الماضي بشاشة LCD ومعدل تحديث 144Hz، كما انطلق هاتف Mi 10T في السوق الصيني بعنوان Redmi K30S، لذا من المتوقع أن يأتي هاتف Mi 11T إلى السوق الصيني هذا العام بعنوان Redmi K40S.