تكنولوجيا: مراجعة لعبة Ghost of Tsushima: Director’s Cut لجهاز PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت لعبة Ghost of Tsushima: Director’s Cut في شكلها الجديد لمستخدمي أجهزة PS5 مع عدد من المميزات وتوسعات في مواقع وأحداث وقصة جديدة، مع مميزات وتحسينات حصرية لأجهزة PS5.

كانت لعبة Ghost of Tsushima واحدة من أفضل الألعاب المقدمة لأجهزة PS4 خلال عام 2020، حيث تضمنت لعبة السامواراي الكثير من الأحدات والقتال المثير، وتعود اللعبة في إصدارها الجديد الخاص بأجهزة PS5 لتقدم للمستخدمين تجربة جديدة ومثيرة.

انطلقت لعبة “Ghost of Tsushima” بسعر 60 دولار تقريباً لأجهزة PS4، بينما جاء الإصدار الخاص بأجهزة PS5 بسعر 70 دولار تقريباً، بينما تصل قيمة ترقية اللعبة إلى Director’s Cut في PS4 إلى 20 دولار، و10 دولار في أجهزة PS5.

أسلوب القتال في اللعبة

تدور أحداث لعبة Ghost of Tsushima في إطار قصصي أثناء الغزو المغولي الأول لليابان، كما تدور أحداث اللعبة في جزيرة Tsushima، وتعرف شخصية الساموراي الرئيسية في اللعبة ب”Jin Sakai”، حيث يحارب الساموراي لتحرير موطنه من المغول.

أيضاً سيكون على الشخصية الرئيسية في اللعبة بدء تحالفات مع مجموعة مختلفة من الأفراد والفصائل والتي قد تتعارض مصالحها في بعض الأحيان مع Tsushima أو اليابان.

وتسير لعبة Ghost of Tsushima في إطار قصصي يحاكي أشهر أفلام الساموراي ومنها “Seven Samurai” و”13 Assassins”.

اللعبة مميزة أيضاً بالأحداث التنافسية المثيرة للاعبين، والتي ستتطلب من اللاعب تقمص شخصية الساموراي التي تميل إلى الصبر في القتال ومواجهة الأعداء، لذا سيكون على اللاعب تقييم الأعداء في البداية للتعرف على نقاط الضعف والقوة.

أيضاً سيكون على اللاعب إنتظار هجوم الأعداء في البداية، حيث تتيح هجمات الأعداء في البداية للاعب توجيه هجمات مضادة أكثر قوة.

كما سيتطلب القتال والفوز مراوغة الأعداء ومن ثم بدء الهجوم المضاد وتوجيه الضربات القاضية، أيضاً تتطلب اللعبة تغيير أسلوب القتال في منتصف المعركة للنجاج في عملية المراوغة والفور في القتال على 4 من أنواع الأعداء الرئيسية في أحدات اللعبة.

ويعد “Stone stance” النمط القتالي الأبرز في أحداث اللعبة، كما يعد النمط الأفضل لمواجهة مقاتلي اللعبة، أيضاً يعد نمط”Water stance” الإختيار الأفضل لحركات مرنة وسريعة لمواجهة الدروع، كما يعد نمط “Wind stance” النمط القتالي الأفضل لحركات سريعة وأكثر فعالية لمواجهة الرماح، ويأتي نمط “Moon stance” لدعم اللاعب في مواجهة فعالة للمتوحشين أو أصعب الأعداء في اللعبة، لذا سيكون على اللاعب التبديل بين الأنماط المختلفة في القتال.

أيضاً سيكون على اللاعب في بعض الأحيان تحدي الأعداء للدخول في مواجهه بشكل خاص في الحصون أو في المواقع المفتوحه، حيث ينافس اللاعب في هذا التحدي لاعب واحد في مبارزة بالسيوف.

من جانب أخر قد يدفعك الأعداء لبدء الهجوم عن طريق الصرخات الخداعية أو التراجع، وهي إستراتيجية قد تدفع اللاعب لبدء الهجوم ومن ثم الخسارة نتيجة للأضرار الكبيرة التي سيتعرض لها اللاعب نتيجة للهجوم.

كما سيتاح للاعب قتال حتى 5 من المبارزين في اللعبة، إلا أن المبارزات لن تتكرر من جديد في اللعبة، أيضاً سيكون لدى اللاعب سلاح رئيسي في اللعبة وهو Sakai Storm Katana”، ومن المقرر أن تتيح المبارزات في اللعبة إضافة إستخدامات جديدة للسيف في القتال.

أيضاً يتوفر للمستخدم أسلحة مساعدة منها الأقواس، والسهام، والقنابل المختلفة، والتي ستتيح للاعب تجهيز إستراتيجية قتالية أكثر كفاءة، كما يدعم تبديل الأسلحة أو إختيار نوع جديد من الأسلحة إلى إبطاء سرعة القتال.

كما يحصل اللاعب على نقاط إضافية عقب القضاء على الأعداء والفوز في المبارزات، أيضاً سيحصل المستخدم على مهارات وخبرة لبدء هجمات جديدة، كما يضاف للاعب مهارات جديدة مع زيادة النقاط، على أن تتضمن المهارات تجديد صحة الشخصية.

مهارات أخرى للاعب

يمكن للاعب أيضاً الحصول على عدد من المهارات بعد إنهاء المهام الجانبية، والتي تتيح للاعب الحصول على مهارات دفاعية، أو مهارات للإشتباك، ومهارات للتخفي، أو إعادة الصحة من جديد للشخصية، كما تتضمن المهارات زيادة سرعة السهام، وحجب الشخصية بعيداً عن أنظار الأعداء.

يمكن لميزة “Charms” أيضاً أن تدعم تخصيص إستجابة Jin في مواقف محددة، مثل التسلل في الحصون، كما يمكن إضافة السحر لتعزيز بعض القوة والمهارة في الشخصية.

سيحظى اللاعب أيضاً بميزة ترقية الأسلحة، والملابس في المحال التجارية في Tsushima، حيث تستخدم هذه المحال مواد للترقية متوفرة في جميع أنحاء الجزيرة ومتوهجة بشكل واضح ومنها الخيزران والخشب والجلد والحرير والزهور والحديد والذهب، فقط سيكون على اللاعب الحصول على العدد المطلوب من المواد للترقية بشكل مباشر.

المهام الفرعية في Mythical Land

أيضاً إلى جانب المهام الرئيسية التي سيكون على اللاعب تنفيذها تتوفر في اللعبة مهام فرعية تعرف ب”Tales of Tsushima”، والتي تتضمن التحالف مع بعض الأفراد أو الفصائل لمواجهة أعدائهم والفوز في الصراعات الشخصية.

وتدور المهام الفرعية غالباً في إطار قصصي يكشف عن المجموعات المختلفة في Tsushima، وبدء التحالفات، وتعد”Mythic Tales” مبارزة يواجه فيها اللاعب الشخصيات المحاربة المميتة، على أن يتلقى محارب الساموراي هذه المهام الفرعية من الموسيقيين المتجولين في القرى.

كما تم تحديد أهداف المهام الفرعية في مناطق بعيدة مثل الكهوف العميقة، أو سفوح الجبال، وهي رحلة طويلة تنتهي بلقاء ومبارزة قوية، أيضاً تشمل المكافآت القدرة على إنتزاع المقتنيات مثل الملابس، السيوف، والتخصيص.

أيضاً تتميز شخصية Jin ببنية تحاكي شخصيات النينجا، كما يتميز بسرعة كبيرة، وحركات رشيقة، مع القدرة على التسلق السريع للمنحدرات، أو السير على حبل مشدود، وإمكانية التأرجح.

وتعد لعبة Ghost of Tsushima أحد أفضل الألعاب التي تجمع بين جرافيك مميز للطبيعة التي تشمل الكثير من الغابات، والجبال، والسهول وغيرها من التفاصيل المميزة في الطبيعة مع جرافيك عالي الجودة ينبض بالحياة.

مشاركة الأخرين اللعبة على شبكة الإنترنت

تدعم Director’s Cut اللاعبين في مشاركة الأخرين اللعب عبر شبكة الإنترنت عبر نمط co-op، الذي يتيح للاعب إستبدال شخصية Jin بشخصية شبح Tsushima الذي يعمل على محاربة الشياطيين والأراوح في عالم الأساطير اليابانية، ويمكن أن يتضمن نمط مشاركة اللعب بين 4 من اللاعبيين.

أيضاً يتوفر نمط “Legends” الذي يضم 4 من الشخصيات، حيث يمكن للاعبيين القتال في الخطوط الأمامية بأسلوب يحاكي شخصية Jin، مع شخصية Nimble Assassins القادرة على توجيه هجمات قوية والتنقل بسرعة فائقة في أرض المعركة.

ويوجه الصيادون السهام القاتلة من مسافات بعيدة، بينما تدعم قدرة Ronin العلاجية الفريق في الإستمرار لوقت أطول.

كما يتوفر النمط القصصي القصير في اللعبة الذي يتضمن مساحات شاسعة في الطبيعة ومغامرة يشارك فيها اللاعب الأخرين أو يخوضها اللاعب بشكل منفرد، كما يقدم نمط”Survival” ميزة مشاركة 3 من اللاعبيين في الدفاع عن مناطق محددة، ضد موجات متتالية من الأعداء.

جزيرة Iki

يهدف إصدار Director’s Cut بشكل رئيسي إلى توسعة جزيرة Iki، مع إضافة من 8 إلى 12 ساعة من محتوى اللعبة، لذا تعد إضافة كبيره عند مقارنة هذا الإصدار بالإصدار الأول من اللعبة.

وتدور أحداث اللعبة في موقع منفصل وجديد عن الموقع الرئيسي في اللعبة، حيث يستمر Jin في قتاله ضد المغول، مع أحداث تقترن بماضي الشخصية والصدمات التي واجهت Jin في فترة الطفوله.

وتعد مجموعة shamans من أبرز المجموعات التي سيواجهها Jin، إلى جانب مجموعة أخرى تشتهر بالتبدبل السريع للأسلحة، والتي تدفع الشخصية أيضاً لتغيير الأنماط القتالية بشكل مستمر.

تحسينات PlayStation 5

يتضمن إصدار Director’s Cut بعض من التحسينات الحصرية لأجهزة PS5، والتي يأتي على رأسها الإستجابة اللمسية في DualSense، حيث يختبر المستخدمين الآن ميزة مقاومة trigger الأيسر عند رمي السهام، مع إهتزاز ذراع التحكم مع إضاءة وضوضاء مع حركة الدروع والسيوف.

يمكن أيضاً للاعبين الحصول على تجربة غامرة أثناء السير على العشب مع ردود الفعل اللمسية والإهنزاز الخفيف لذراع التحكم.

أيضاً تدعم اللعبة المزامنة بشكل أفضل مع حركة الشفاه، إلا أنها قد لا تتوافق في بعض الأحيان مع الحروف اليابانبة المنطوقة، لذا لا تأتي المزامنة بأعلى دقة في النهاية.

من جانب أخر تحصل اللعبة مع أجهزة PS5 على ميزة التحميل الأسرع، مع إختيار عرض بدقة 4K، أو معدل تحديث أسرع للإطارات، حيث تصل اللعبة إلى 60 إطار لكل ثانية.

0.00 تعود لعبة Ghost of Tsushima: Director's Cut لتضيف تجربة غامرة لواحدة من أفضل الألعاب، حيث يأتي هذا الإصدار بمميزات ومواقع جديدة، وتحسينات حصرية لمستخدمي أجهزة PS5. 9.0/10 الإيجابيات السرد القصصي الملحمي للأحداث

شخصيات واقعية بشكل أفضل

تفاصيل متنوعة ومميزة للبيئات المختلفة

تجربة ممتعة في مشاركة اللعب

تجربة قتالية مذهلة بإستخدام السيف السلبيات مزامنة غير دقيقة لحركة الشفاه مع الحديث

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