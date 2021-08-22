شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. دعم أجهزة أيباد لتشغيل تطيب واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان جهاز iPad موجودًا الآن منذ أكثر من عقد وكذلك كان واتس آب، وفى تلك السنوات العشر أو نحو ذلك، أصبح جهاز iPad هو الجهاز اللوحى الأكثر مبيعًا فى العالم، وأصبح واتس آب أحد أكثر التطبيقات شعبية، ومع ذلك، من المدهش أن جهاز iPad لم يكن لديه نسخة من تطبيق واتس آب فى هذه السنوات العديدة.

ومع ذلك، وفقًا لـ WABetainfo، النظام الأساسى الذى يتتبع الميزات القادمة على التطبيق، يعمل واتس آب أخيرًا على ميزة multi- device 2.0، وسيتمكن المستخدمون من استخدام جهاز iPad كجهاز مرتبط جديد.

وتم التأكيد على أن الميزة قيد التطوير حسب لقطات الشاشة التى شاركها WABetainfo فى تغريدة، كما تشير التغريدة أيضًا إلى أنه "قيد التطوير وسيتم إصداره فى تحديث مستقبلي".

كيف سيعمل واتس آب على iPad؟

أجاب WABetainfo على بعض الأسئلة المتعلقة بتوفر واتس آب على iPad، حيث لن يكون واتس آب على iPad تطبيق ويب، بل هو تطبيق محلي، ولن تحتاج إلى توصيل هاتفك لاستخدام التطبيق على iPad، حيث ستعمل بشكل مستقل، وفقًا لـ WABetainfo، وقال أيضًا إن مستخدمى الإصدار التجريبى من واتس آب على iOS سيحصلون تلقائيًا على إصدار iPad فى المستقبل.

وأوضح متحدث باسم واتس آب فى مقابلة مع TechRadar كيف ستعمل ميزة الأجهزة المتعددة، حيث "الأجهزة المتعددة تعنى أن المستخدمين سيحصلون على نفس الوظائف المتوفرة فى الإصدارات العامة الحالية من واتس آب Web وDesktop وPortal، فقط دون الحاجة إلى توصيل هاتفك."

ولا يوجد تاريخ واضح لموعد طرح الميزة لمستخدمى iPad، ومع ذلك، قال واتس آب الشهر الماضى أنه سيتم طرح الميزة بالكامل لجميع المستخدمين فى الشهر أو الشهرين المقبلين، لذلك قد يكون قريبًا جدًا أن يتمكن مستخدمو iPad أخيرًا من استخدام واتس آب على الجهاز.