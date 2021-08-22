شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. طائرة X-15 الصاروخية تسجل رقمًا قياسيًا فى الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد في تاريخ الفضاء العديد من الأحداث المهمة التي من بينها ما حدث في مثل هذا اليوم 22 أغسطس بعام 1963، حيث طار كابتن القوات الجوية الأمريكية جو والكر بطائرة صاروخية من طراز X-15 أعلى من أي طيار طار من قبل، ووصل ووكر إلى ارتفاع يزيد عن 67 ميلاً (108 كيلومترات).

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، هذه المسافة كانت حوالي 5 أميال أي 8 كيلومتر فوق حافة الفضاء، حيث اختبر والكر انعدام الوزن لمدة خمس دقائق على مدار الرحلة التي استغرقت 11 دقيقة، وكانت هذه هي الرحلة الفضائية شبه المدارية الثانية والأخيرة لبرنامج X-15.

وقاد ووكر كلتا الرحلتين وأصبح أول شخص يذهب إلى الفضاء مرتين، كما أنه في كلتا الرحلتين، طار في طائرة الفضاء X-15 # 3، والتي أصبحت أيضًا أول مركبة فضائية معاد استخدامها تعود إلى الفضاء.

جدير بالذكر أن هذا الانجاز منذ حوالى نصف قرن كان انتصار غير مسبوق فى ذلك الوقت، وبدأ تاريخ المركبات المعاد استخدامها فى الفضاء، والذى يكمله إيلون ماسك من خلال مجموعة صواريخه المعاد استخدامها وغيره من شركات الفضاء الخاصة التى اتخذت نفس الاتجاه.