شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب تردد فيسبوك فى نشر تقريره عن المحتوى الأكثر مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر فيسبوك تقريرًا حول المحتوى الذي كان الأكثر مشاهدة من قبل الأشخاص في الولايات المتحدة في الربع الأخير لعام 2020 مؤخرا، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها مثل هذه التقرير، لكن وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، كان فيسبوك يعمل على تقرير مماثل للربع الأول من عام 2021 أنه اختار عدم المشاركة لأنه ربما يكون قد انعكس بشكل سيء على الشركة آنذاك وفقا لما نقله موقع The verege.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، التي حصلت على نسخة من التقرير، أن الرابط الأكثر مشاهدة في الربع الأول كان له عنوان رئيسي يمكن أن يروج للتردد في لقاح COVID-19، وهو ما كان يمثل مشكلة على منصة وسائل التواصل الاجتماعي.

كان Facebook يعمل على إصدار هذا التقرير، لكن المديرين التنفيذيين، بما في ذلك Alex Schultz ، كبير مسؤولي التسويق في Facebook ونائب الرئيس للتحليلات، على ما يبدو "ناقشوا ما إذا كان سيؤدي إلى مشكلة في العلاقات العامة، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية" وقرروا في النهاية عدم نشره، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وقال آندي ستون المتحدث باسم فيسبوك في بيان "فكرنا في جعل التقرير علنيًا في وقت سابق، لكن نظرًا لأننا عرفنا الاهتمام الذي سيحظى به، تمامًا كما رأينا هذا الأسبوع، كانت هناك إصلاحات للنظام الذي أردنا إجراؤه".