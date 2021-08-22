أندية أوروبية تحقق أرباحا تتخطى 200 مليون دولار من العملات المشفرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ 42 دقيقة

أصبحت العملات المشفرة وجهة كثير من المستثمرين حول العالم، ومنهم الأندية الرياضية التي اتجهت بشكل كبير للاستثمار في العملات المشفرة.

حققت أندية رياضية أوروبية كبرى، مثل، أرسنال ومانشستر سيتي، إيرادات بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 205 ملايين دولار) في العام الماضي من مشروع مثير للجدل لجذب المشجعين لشراء العملات المشفرة، وفق ما ذكرت صحيفة ”ديلي تلجراف“ البريطانية.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى ”وجود طلب قوي من المشجعين لتلك الأندية عبر تطبيق Socios.com بحيث يشتري هؤلاء الرموز الافتراضية المقدمة من الأندية مقابل تفاعل إضافي مع ناديهم، وأن أكثر من مليون مشترك أسهم في المشروع“.

ولفتت إلى أن ”أندية أرسنال وليدز ومانشستر سيتي البريطانية هي من بين أكثر من 40 ناديا في أوروبا اشترك في البرنامج الذي يصنف نفسه على أنه أول تطبيق للتأثير على المعجبين وتقديم المكافآت، وأن اتحاد أنصار كرة القدم البريطاني كان من أوائل المنظمات التي عبرت عن معارضتها لدعوة المشجعين للمشاركة في المضاربات على تداول العملات“.

ووصف المؤلف الرياضي مارتن كالدين أساليب الإعلان بأنها ”مضللة تماما“ منتقدا إعلانات ما قبل البيع من قبل التطبيق في نادي أرسنال التي وصفت المخطط بأنه ”مثل شراء عملة أجنبية لقضاء عطلة“.

وأفادت الصحيفة بأن ”هيئة معايير الإعلان البريطانية لم تتلق حتى الآن أي شكاوى رسمية حول المخطط، لكنها دعت المعجبين المعنيين للتواصل.. ومع وجود خلاف بين المشجعين والأندية بشأن تدفق الإيرادات الجديدة، أصر رجل الأعمال الفرنسي مؤسس التطبيق ألكسندر دريفوس، على أن الشكوك كانت في غير محلها“، مؤكدا أن ”كل شيء يتم بشفافية وبشكل علني رافضا الإدعاءات بأن المعجبين قد يخسرون مبالغ ضخمة بسبب تقلب أسعار العملات المشفرة“.

وكشف دريفوس عن أربعة أندية حققت بالفعل نحو 20 مليون جنيه (27 مليون دولار) لكل منها في الأشهر الـ 12 الماضية فيما بلغ إجمالي الإيرادات للأندية 150 مليون جنيه وكان جزء كبير منها جنوب شرق آسيا والبرازيل وتركيا، مبينا أنه وجد طريقة جديدة لتوليد الإيرادات من قاعدة جماهيرية تختلف عن حامل التذاكر التقليدي في يوم المباراة.

وأكد دريفوس، ”أتفهم سبب تحدي الناس لنا، لكن هذا هو بالضبط سبب إعجاب الأندية بنا إذ إنهم يرون ذلك على أنه دخل إضافي، لا يتعلق الأمر بتفكيك أي إيرادات أخرى لديهم وهذا أمر مهم، الحقيقة أنه لا يمس إيرادات إصدار التذاكر ولا التجارة هو فقط دخل إضافي لنوع جديد من المستهلكين أي المشجعين الرقميين في جميع أنحاء العالم.“