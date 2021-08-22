غوغل تقرر إيقاف بيع هواتفها القديمة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية عن إيقاف بيع هواتفها القديمة، بسبب تجهيزها لمفاجأة جديدة الشهر المقبل.

وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “غوغل” حصرت بيع الهواتف في متاجرها حاليا على هاتف “بيكسل 5 أيه” الجديد، استعدادا لطرحها هاتفي “بيكسل 6″ و”بيكسل 6 برو” المرتقبين.

وفوجئ رواد متاجر “غوغل” سحبها هاتفي “بيكسل 5″ و”بيكسل 4 أيه” من تلك المتاجر، فيما يبدو أنه حث للمستخدمين على اقتناء الهواتف الجديدة من الشركة الأمريكية.

وأتاحت متاجر “غوغل” أيضا إمكانية ترقية الهواتف القديمة، بهواتف “بيكسل” الجديدة المرتقبة.

وكانت “غوغل” قد كشفت عن النموذج الجديد من هاتفها الذكي “بيكسل” المزوّد بشريحة تقوم على الذكاء الاصطناعي مصنوعة على نسق معالجات مراكز البيانات.

ومن المزمع طرح “بيكسل 6” في السوق في فترة لاحقة من هذه السنة وهو يعمل بتقنية الجيل الخامس (5 جي) وفيه رقاقة “تنسور”. ولم يُكشف بعد عن الموعد المحدّد لتسويقه وعن سعره.

و”بيكسل 6″ مجهّز بمجموعة من اللواقط الاستشعارية للتصوير على الناحية الخلفية للهاتف وتمتدّ شاشته على 16,2 سنتيمترا وهو متوفّر أيضا بنموذج “برو” المتخصص بحجم أكبر بقليل.

ويقول موقع “سي أن أن بيزنس” إن هذه الخطوة تدخل غوغل في منافسة مع آبل وسامسونغ.

وفي منشورات على موقع تويتر، قالت الشركة إن المعالج الجديد “تنسر” سيسمح لبيكسل بأن يكون أسرع وأكثر قابلية للتخصيص، كما أن بيكسل 6 لديه “طبقات أمان” أكثر مقارنة بالهواتف الأخرى.