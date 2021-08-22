مسبار ناسا يستعد لجمع صخور من المريخ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تفاصيل عن المحاولة الثانية لأخذ العينات الأرضية بواسطة المسبار المتجول.

وقالت تقارير إن مركبة ”برسافيرانس“ (المثابرة) التابعة لناسا تستعد لمحاولة أخرى في الأسابيع المقبلة، في خطوة لاستعادة عينات صخرية من سطح المريخ، بعد أن فشلت محاولتها الأولى في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان مهندسو ناسا قد أكدوا أن ذراع أخذ العينات للعربة الجوالة نجحت، لكن أنبوب أخذ العينات كان فارغا.

وبحسب تقارير، تتجه الآن المركبة الجوالة، أو المختبر ذو العجلات، التي هبطت على المريخ في فبراير/ شباط، إلى موقع جديد يسمى Citadelle ، للحصول على فرصة ثانية لأخذ عيناتها الصخرية الأولى.

وهذه المرة، سيتم التأكد من أن العينات قد تم جمعها بالفعل، وسينتظر المهندسون عودة صور أنبوب العينة قبل معالجتها وتخزينها في بطن العربة الجوالة.

وبينت ناسا في وقت سابق، أن الصخور التي تم حفرها بواسطة عربتها، كانت صخورا هشة كما يعتقد العلماء.

وأوضحت الوكالة الأمريكية في بيان أنه بعد العثور على أنبوب العينة فارغا، استخدم طاقم البعثة كاميرا العربة الجوالة لتحليل بقايا الحفرة التي تم حفرها. ولوحظ أنها عبارة عن كومة من الغبار حول الحفرة وبعض المواد التي خرجت من القاع.

وتتصل ذراع أخذ العينات من ”المثابرة“ التي يبلغ طولها سبعة أقدام برأس بحجم صندوق أحذية كبير يزن 100 رطل، ويحتوي على مثقاب مجوف، يُطلق عليه رسميا مثقاب الحفر الدوراني، وهو يحفر في الصخور ويحبس المواد في أنبوب، ويتم ترسيبه مرة أخرى في العربة الجوالة ومعالجته في أنبوب آخر حتى يصبح جاهزا، ليتم تركه في مكان ما على المريخ.

وتعد مهمة المثابرة لجمع ما يصل إلى 35 عينة من صخور المريخ هي الخطوة الأولى لإعادة العينات إلى الأرض في وقت ما خلال العقد القادم، وستوضع الصخور المخزنة في أنابيب كعينات صغيرة بحجم الطباشير، كأول عينات مريخية نقية تم التقاطها وإعادتها إلى الأرض بواسطة البشر.

وستترك العربة الجوالة العينات في مكان ما على سطح المريخ لتقوم روبوتات ناسا المستقبلية بالتجمع والانطلاق في مدار المريخ، حيث ستلتقطها مركبة فضائية أخرى بنتها وكالة الفضاء الأوروبية ثم تحملها إلى الأرض.