شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قانون الخصوصية لحماية البيانات الشخصية الذى نفذته الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الصين أصدرت قانونا جديدا للخصوصية يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، ويأتى القانون الجديد فى الوقت الذى تخضع فيه شركات التكنولوجيا الصينية لفحص متجدد فى البلاد، ويضع قواعد حول كيفية تعامل الشركات مع معلومات المستخدمين، ويسرى القانون فى الأول من نوفمبر، وفقا لموقع " the verge " التقنى .

وذكرت وكالة رويترز أن القانون المسمى رسميا قانون حماية المعلومات الشخصية، وأقرته الهيئة التشريعية الصينية ويدعو الشركات إلى الحصول على موافقة المستخدمين قبل جمع البيانات الشخصية، وله قواعد لكيفية ضمان الشركات لحماية بيانات المستخدمين عندما تم نقله خارج الصين، ويجب أن يكون لدى الشركات التقنية التى تتعامل مع المعلومات الشخصية شخص معين مكلف بالإشراف على حمايتها، ويجب على الشركات إجراء عمليات تدقيق منتظمة للتأكد من امتثالها للقانون.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات التى تتعامل مع بيانات المستخدم الشخصية أن يكون لها غرض واضح ومعقول للقيام بذلك، ويجب أن تقصرها على "الحد الأدنى من النطاق الضروري لتحقيق أهداف" التعامل مع البيانات المذكورة، وفقًا لرويترز.

وفى مقال رأى فى المنفذ الإعلامى الصينى بيبولز كورت ديلى، أشاد الكونغرس الشعبى الوطنى بالتشريع الجديد، حسبما ذكرت وكالة رويترز، والتخصيص هو نتيجة اختيار المستخدم، ويجب أن تضمن التوصيات الشخصية الحقيقية للمستخدم حرية الاختيار، دون إكراه، كما ورد فى مقال الافتتاح، لذلك يجب منح المستخدمين الحق فى عدم استخدام وظائف التوصية المخصصة.