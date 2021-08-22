شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل ثانى عملية سير لرواد صينيون فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح لمحطة الفضاء الدولية الآن رفيق جديد، حيث أطلقت الصين مؤخرًا محطتها الفضائية الخاصة، وأكمل رواد الفضاء الصينيون السير في الفضاء، لتركيب معدات خارج المحطة، مما يمثل ثاني عملية سير في الفضاء في عمر المحطة الجديدة "سميت تيانجونج"، والتي تعني "القصر السماوي"، وقد شهدت المحطة بالفعل أول سير في الفضاء في غضون أسابيع قليلة من إطلاقها حسبما نقل موقع Digitartlends.

وأجرى رواد الفضاء ليو بومينج وني هيشنج عملية السير في الفضاء الثانية، وأعلنت وكالة الفضاء الصينية المأهولة عن تفاصيل السير في الفضاء، عبر موقع space خرجوا من الوحدة الأساسية للمحطة وقضوا أربع ساعات في العمل على السطح الخارجي للمحطة. كما عملوا على نقل المعدات حول المحطة باستخدام الذراع الآلية وكذلك تركيب جزء احتياطي من نظام تكييف الهواء.

وتحتوي المحطة حاليًا على وحدة واحدة فقط، الوحدة الأساسية الخاصة بها تسمى Tianhe أو "Harmony of the Heavens"، ولكن هناك خطط لتوسيع هذا النموذج لوحدتين أخريين لتعمل كمختبرات علمية.

وتستعد الصين لوجودها في الفضاء بشكل كبير، مع إطلاق المحطة الفضائية الجديدة، ستبدأ قريبًا في إرسال سفن غير مأهولة إلى المحطة لتسليم البضائع، وفقًا لما أوردته صحيفة الجارديان، ستطلق الصين سفينة شحن غير مأهولة من طراز Tianzhou 3 باستخدام صاروخ Long March 7 يحمل الإمدادات قبل وصول طاقمها الثاني في وقت لاحق من هذا العام.

وسيتم إطلاق سفينة الشحن قبل وقت قصير من إطلاق الطاقم، بطريقة مماثلة لكيفية تنفيذ أول إمداد وإطلاق بشري.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الطاقم الجديد في أكتوبر، مع قيام رواد الفضاء بإقامة لمدة ستة أشهر في المحطة الجديدة.