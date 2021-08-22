بالصور: عالم من الرفاهية.. عربة سكن صديقة للبيئة تحبس الأنفاس!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة تصنيع سيارات ألمانية جديدة عن عربة سكن متنقلة تقول إنها نقلتها من عالم المتقاعدين إلى عالم الرفاهية من الدرجة الأولى مع مزايا وتقنيات متطورة تكلفتها 2 مليون دولار، أطلق عليها اسم ”اليخت البري الفاخر“.

وثبتت الشركة الألمانية أحدث طراز من Dembell Motorhomes على هيكل مرسيدس ثلاثي المحاور، مع تصميمات داخلية فاخرة من تصميم Azimut Yachts.

ويضم المسكن الفاخر المتنقل سريرا كبير الحجم ومرآبا يكفي لسيارة فيراري الرياضية، إلى جانب فرن وغسالة صحون وميكروويف وثلاجة 60 جالونا كلها من شركة Miele، مع نظام المسرح المنزلي من شركة Bose.

وصنعت العربة المتنقلة بحيث تكون صديقة للبيئة فتأتي مزودة بألواح شمسية مثبتة على السقف وخزان مياه عذبة سعة 270 غالونا ومولد على متنها، ويتوقع موقع Luxury Launches أن يكون سعرها في حدود 2 مليون دولار.

وتحتوي المقصورة الأمامية على مقاعد تتسع لأربعة أشخاص، كلها مزودة بوظيفة التدليك، بالإضافة إلى سرير إضافي بحجم كوين يرفع لأعلى بعيدا عن الأنظار.

ويبلغ ارتفاع الجزء الداخلي ستة أقدام ونصف القدم، لذا سيتعين على الركاب الأطول فقط الانحناء على الأرضيات الخشبية الصلبة لفتح الأبواب الزجاجية الشفافة التي تفصل بين الغرف المختلفة.

ويحتوي الجناح الرئيس، الذي يستخدم وحدة توسعة تنزلق للخارج لتتجاوز عرض العربة الكاملة، على مساحة لسرير بحجم كينج وتلفزيون مقاس 55 بوصة.

وزودت الشركة المصنعة ديكورات العربة الفاخرة بمفروشات تتألف من أريكة جلدية وكراسي طعام قابلة للطي وشمعدانات جدارية، وإضاءة محيطة وتشطيبات معدنية ذكية.

يحتوي الحمام المزخرف بالحجر على مرحاض سيراميك وحوض وعاء أنيق، وتحافظ حرارة الأرضية والرادياتير، بالإضافة إلى ألواح النوافذ الساخنة على دفء المكان، لكن عندما يكون الطقس لطيفا، يمكن للركاب تناول الطعام في الهواء الطلق تحت مظلة قابلة للسحب مقاس 20.7 × 11.5 قدم.

وصمم مرآب المنزل المتنقل ليكون كبيرا بما يكفي لتخزين دراجة بخارية، أو سكوتر، أو سيارة ذكية من طراز ”فراري“، وتشتمل المساحة الداخلية التي تبلغ نحو 232 قدما مربعا على غرفة نوم رئيسة بها سرير كوين يمكن طيه لتوفير مساحة لمكتب أو مساحة ترفيهية مع مسرح منزلي اختياري بدقة 4K مقاس 70 بوصة.