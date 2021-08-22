شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلوب هاوس يتخذ إجراءات لسلامة مستخدميه فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم تطبيق الصوت الاجتماعي كلوب هاوس إلى منصات اجتماعية أخرى في اتخاذ خطوات لحماية خصوصية مستخدميه وسلامتهم في أفغانستان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعادت المنصة إعادة تعيين عشرات الآلاف من السير الذاتية والصور الخاصة بمستخدميها الأفغان، وجعلت من الصعب اكتشاف حساباتهم في البحث حسبما نقل موقع The verege.

وقال متحدث باسم Clubhouse إن الإجراءات لم تؤثر على متابعي المستخدمين، ويمكن عكس جميع التغييرات إذا كان المستخدم يفضل ذلك.

يقوم Clubhouse أيضًا بتذكير مستخدميه الأفغان بأنه يسمح باستخدام أسماء مستعارة لأغراض حقوق الإنسان أو السلامة، قال المتحدث إن الشركة تشاورت مع خبراء في حرية التعبير والتطرف العنيف للمساعدة في صياغة نهجها.

ومع استعادة طالبان السيطرة على البلاد، حاول العديد من الأشخاص في أفغانستان حذف الصور من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف التي يمكن أن تظهر صلة بالغرب أو بالحكومة الأفغانية السابقة.

وعلى الرغم من الحظر المفروض على العديد من المنصات الاجتماعية، تمكنت طالبان من نشر رسائلها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت كما كتبت صحيفة واشنطن بوست، متطورة في تكتيكات وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لتغيير صورتها.

قالت شركة فيسبوك يوم الخميس الماضى إنها أضافت إجراءات أمنية للمستخدمين في أفغانستان، بما في ذلك إخفاء قوائم "الأصدقاء" وإضافة أداة لإغلاق الحسابات بسرعة.