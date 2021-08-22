شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمدة بولاية ميسوري يعتزم منح كل مواطن ألف دولار من بتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط عمدة بلدة صغيرة في ولاية ميسوري الأميركية إلى منح كل مواطن ما يصل إلى ألف دولار من عملة البتكوين المشفرة بحلول نهاية هذا العام حسبما نقلت CNBC.

وقال جيسون ستيوارت، عمدة بلدة كول فالي، في مقاطعة سانت لويس، أن عملة البيتكوين ستمثل نقطة تحول لمواطني بلدته.

وصرح ستيوارت لمحطة أخبار محلية قائلا: "أود أن أرى كل أسرة في بلدتي تحصل على مستوى معين من البتكوين، سواء كان 500 أو 1000 دولار، إنه بمثابة ذهب رقمي".

وتابع: "لدي أصدقاء تغيرت حياتهم بشكل كامل، فمن العمل يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، أصبحوا يمتلكون 80 مليون دولار في غضون بضع سنوات".

وأشار ستيوارت إلى أن هناك بعض المانحين الداعمين الذين وافقوا على التبرع بأموال تعادل أي قيمة يتم جمعها، موضحًا أنه يحاول الحصول على بعض الأموال الحكومية أيضًا أو جزء من تدابير الإغاثة من أزمة الوباء.

يذكر أن محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي كان قد حذر المستثمرين في العملات المشفرة مرارا من ضرورة الاستعداد لخسارة كل أموالهم، مع التقلبات الحادة للأصول المشفرة.