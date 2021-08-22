شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خريطة جديدة تكشف عن كل نيزك اصطدم بالغلاف الجوى للأرض فى آخر 33 عامًا والان مع تفاصيل الخبر
ويستخدم العلماء الطاقة الحركية المنبعثة من كرة النار والموجات الصوتية والطاقة بأطوال موجية أخرى لتحديد الحجم حتى قبل دخولها الغلاف الجوي للأرض.
ساعد استخدام مثل هذه الحسابات العلماء في تحديد نيزك الكرة النارية الذي سقط فوق تشيليابينسك بروسيا في 15 فبراير 2013، بقياس 65 قدمًا، وهو أكبر نيزك يظهر على الخريطة.
انفجرت كرة النار هذه فوق جبال الأورال، مما تسبب في موجة اهتزازية حطمت النوافذ وألحقت أضرارًا بالمباني وجرحت 1600 شخص.
تحطم النيزك إلى أجزاء متعددة أثناء دخوله الغلاف الجوي، مما أدى إلى نثر الحطام وخلق موجة صدمية تقدر بقوة 20 قنبلة هيروشيما الذرية.
وسقطت ثاني أكبر مجموعة من الكرات النارية الموضحة على الخريطة في المقام الأول حول المحيط الهادئ والبلدان المجاورة، مثل فيجي والجزر الأخرى المحيطة بآسيا.